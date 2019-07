Hannover

Der Abiturschnitt in Niedersachsen liegt in diesem Jahr leicht über dem des Vorjahres. Wie das Kultusministerium in Hannover mitteilt, haben Niedersachsens Abiturienten 2019 im landesweiten Durchschnitt eine Abiturnote von 2,56 erreicht. Das ist der beste Wert seit Einführung der Abiprüfung mit landesweit einheitlichen Aufgaben. Im Jahr 2007 lag der Abiturdurchschnitt noch bei 2,71 und hat sich seitdem fast kontinuierlich verbessert. 2018 sowie 2017 erzielten die Abiturienten eine Durchschnittsnote von 2,57.

Trotz der von Jahr zu Jahr besseren Abiturnoten schneidet Niedersachsen bundesweit betrachtet allerdings schlecht ab – im vergangenen Jahr belegte Niedersachsen im Vergleich aller Bundesländer den letzten Platz. Bisher liegen für 2019 noch keine Vergleichszahlen aus allen Ländern vor. Weil die Abiturnoten sich aber fast überall stetig verbessern, dürfte sich am grundsätzlichen Verhältnis nicht viel ändern. In Hamburg liegt die vorläufig ermittelte Durchschnittsnote bei 2,42. In Berlin erreichten die Abiturienten einen Durchschnitt von 2,4.

Immer weniger Abiturienten fallen durch

In diesem Jahr waren rund 33.900 Schüler in Niedersachsen zur Abiturprüfung zugelassen. Gut 32.000 Jugendliche haben das Abitur bestanden. Damit haben nur 5,42 Prozent der angetretenen Schüler das Abitur nicht geschafft. Mit Blick allein auf die Gymnasien liegt die Quote der nicht bestandenen Prüfungen sogar nur bei 4,8 Prozent. Auch das ist ein deutlich besseres Ergebnis als im Vorjahr.

369 Abiturienten (1,15 Prozent) haben mit der Traumnote von 1,0 bestanden, das landesweit beste Abitur gelang Sinan Yilmaz von der Wilhelm-Raabe-Schule in Hannover mit 894 von 900 möglichen Punkten. 2.529 Schüler schnitten mit einem Ergebnis von 1,5 und besser ab (rund 7,9 Prozent), 7.208 mit 2,0 und besser (rund 22,5 Prozent). Diese Ergebnisse liegen über denen des Vorjahres. Im Jahr 2018 erzielte ein Prozent der Abiturienten einen Notendurchschnitt von 1,0. Rund 7,4 Prozent der Schüler kam auf eine Abinote von 1,5 und besser sowie knapp 22 Prozent auf ein Abi von 2,0 und besser.

Eine detaillierte Auswertung der Abiturergebnisse in den einzelnen Prüfungsfächern legt das niedersächsische Kultusministerium voraussichtlich zu Beginn des neuen Schuljahres vor.

Von Bärbel Hilbig