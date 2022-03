Bald läuft wieder das Abitur in Niedersachsen, und immer noch ist Corona-Pandemie. Allerdings sind dieses Mal die Forderungen nach einem Aussetzen der Prüfungen ausgeblieben – wohl vor allem, weil die Schulen in diesem Schuljahr nicht geschlossen wurden.

