Hannover

Das Kultusministerium hat jetzt Vorgaben gemacht, wie die Abschlussprüfungen für die rund 60.000 Neunt- und Zehntklässler in Niedersachsen in diesem Frühjahr corona-sicher laufen sollen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte: „Alles spricht für und wenig bis nichts gegen Prüfungen. So wahren wir Zukunftschancen für junge Menschen. Es werden Abschlüsse vergeben, die keinen Corona-Makel haben.“

Es gibt strenge Vorgaben zum Mindestabstand und zur Maskenpflicht, für Handhygiene und zum Führen von Anwesenheitslisten. Die Prüfungsaufgaben müssen auf den Plätzen ausgelegt werden, bevor die Prüflinge den Raum betreten. Beim Verteilen der Bögen trägt das Prüfungspersonal Handschuhe. Die festen Termine für die Klausuren in Mathematik, Deutsch und Englisch sind jetzt auf Ende Mai verschoben worden, die Nachschreibtermine sind Anfang Juni.

Mündliche Prüfungen sind freiwillig

Die zentralen Abschlussarbeiten werden durch dezentrale ersetzt. Bildungsverbände hatten dies gefordert, weil Pädagogen vor Ort am besten beurteilen könnten, welchen Lernstoff ihre Schüler gehabt hätten. Die mündlichen Prüfungen sind freiwillig und nicht mehr verpflichtend. Damit können Schülerinnen und Schüler ihre Note verbessern, die Bewertung der Leistung in der freiwilligen mündlichen Prüfung bleibt aber unberücksichtigt, wenn dadurch die Jahresnote schlechter als „ausreichend“ (4) lautet.

Diese Regelung galt bereits im Jahr 2020 und habe sich bewährt.

Um die Lehrkräfte bei der Konzeption dezentraler Abschlussarbeiten zu unterstützen, werden schon Mitte April die zentralen Prüfungen als Aufgabenpool zur Verfügung gestellt.

Von Saskia Döhner