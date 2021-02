Hannover

Der Abschuss eines Wolfes aus dem sogenannten Herzlaker Rudel hat eine heftige Diskussion unter Naturschützern ausgelöst. Für die „Entnahme“ des streng geschützten Tieres lag eine Ausnahmegenehmigung vor, die sich allerdings auf ein männliches Exemplar bezog. Doch der im Landkreis Cloppenburg abgeschossene „Problemwolf“ war ein weibliches Exemplar, eine sogenannte Fähe, wie Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) bestätigte. Auch der Abschuss des weiblichen Tieres sei durch eine Ausnahmegenehmigung gedeckt gewesen, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums. Mit dem Abschuss sei die Ausnahmegenehmigung erloschen - es würden zunächst keine weiteren Tiere des Herzlaker Rudels gejagt.

Sind das Wild-West-Methoden?

Heftige Kritik an der Entnahme übte Holger Buschmann, Landesvorsitzender des Naturschutzbundes Deutschland. „Wir sind hier nicht im Wilden Westen, wo nach Gutdünken Wölfe abgeschossen werden, bis man den richtigen Wolf irgendwann trifft. Diesen Eindruck erweckt jedoch das Umweltministerium, indem es geheime Abschusslisten von Wölfen führt“, sagte Buschmann. Er forderte das Ministerium auf, die Abschussgenehmigungen endlich öffentlich zu machen. Das Ministerium will schon deshalb keine Ausnahmegenehmigungen veröffentlichen, um Wolfsfreunde nicht zu Gegenmaßnahmen zu ermuntern.

„Kurti“ war der Erste

Der bisher einzige in Niedersachsen entnommene Wolf war „Kurti“. Er hatte überhaupt keine Scheu vor Menschen gezeigt und war am 27. April 2016 im Heidekreis erschossen worden. Dies war bislang der einzige legale Abschuss des streng geschützten Tieres in Deutschland. Das „Herzlaker Rudel“ gilt als problematisch. Nach Lies’ Worten gehen fast 500 getötete Schafe und Schäden bei Nutztierhaltern in fast sechsstelliger Höhe auf das Konto dieses Rudels, das sich auch von aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen nicht schrecken ließ.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Christian Meyer sprach bei den anonym gebliebenen Jägern schon von „Tätern“, eine Formulierung die Jäger-Präsident Helmut Dammann-Tamke scharf verurteilte: „Wer so redet, vergiftet das Klima.“

Lesen Sie auch Anzeigen gegen Umweltminister Stefan Wenzel nach Abschuss von Wolf Kurti

Von Michael B. Berger