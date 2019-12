Acht Verletzte nach Unfällen auf der A 28: Darunter ein Säugling

Wiefelstede

Auf der Autobahn 28 nahe Wiefelstede (Kreis Ammerland) kam es am Montag zu zwei Autounfällen, dabei wurden acht Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Ein Insasse erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei Oldenburg mitteilte.

Ein Autofahrer brachte beim Fahrstreifenwechsel zwei andere Wagen zum ausweichen, diese stießen dabei gegen einen Lastwagen. Dabei wurden alle fünf Insassen in dem ausweichenden Wagen leicht verletzt, darunter ein Säugling. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Bereich musste für mehrere Stunden gesperrt werden

Der Autobahnbereich musste gesperrt werden, dadurch kam es zu einem etwa anderthalb Kilometer langen Stau. Am Stauende kam es kurz darauf zu einem Auffahrunfall. Ein Sattelzug-Fahrer krachte in ein Wohnmobil und schob dieses auf ein weiteres Auto. Die beiden Insassen des Wohnmobils wurden dabei schwer verletzt, einer davon sogar lebensgefährlich. Der Autofahrer wurde durch den Zusammenprall leicht verletzt. Wegen der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten musste die Strecke in Richtung Oldenburg für mehrere Stunden gesperrt werden.

Von RND/dpa