Hannover

Der Start des neuen ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter der Telefonnummer 116 117 bereitet erhebliche Probleme. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) am Montag mitteilte, ist es gleich in den ersten Tagen zu unzumutbar langen Wartezeiten von bis zu 30 Minuten und sogar zum Zusammenbruch der Leitungen gekommen. „Aufgrund der engen gesetzlichen Zeitvorgaben gab es keine Möglichkeit, das neue Serviceangebot zu testen“, sagte der KVN-Vorstandsvorsitzende Mark Barjenbruch in Hannover zur Erklärung.

Die Fehler würden intensiv analysiert und behoben. Vorerst sollten Patienten die 116 117 nur „bei wirklichen gesundheitlichen Problemen“ und nach Praxisschluss der niedergelassenen Ärzte kontaktieren.

Nummer gilt auch für Terminservice

Unter der Telefonnummer 116117 war bislang ausschließlich der ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichbar, und das auch nur zu den regional gültigen Sprechzeiten – meist in den Abendstunden, am Wochenende und an Feiertagen. Seit dem 2. Januar soll unter der 116117 auch die Terminservicestelle an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr erreichbar sein. Sie wurde vor vier Jahren eingerichtet, um Patienten bei der Suche nach einem Facharzttermin zu unterstützen.

Die Umstellung hat nach Angaben der KVN zu einem massiven Anrufaufkommen für die 116 117 geführt. Zeitweise waren die Telefonleitungen überlastet und brachen zusammen. „Viele der Anrufer wollten sich unabhängig von einem medizinischen Notfall oder einer Terminvermittlung über die neue Patientennummer informieren“, sagte eine Sprecherin. Zusätzlich sei es zu Problemen bei der Weiterleitung von Patienten an den Fahrdienst für Hausbesuche des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes gekommen. Bis zum Hausbesuch seien teilweise Stunden vergangen.

Zusätzliches Personal nötig

Wer die 116 117 anruft, erhält von einem Mitarbeiter eine Ersteinschätzung darüber, wie ihm geholfen werden kann. Dieser Vorgang dauert nun deutlich länger als ursprünglich vermutet. Die KVN habe deshalb entschieden, den Personaleinsatz beim Dienstleister zu erhöhen. Zur vorübergehenden Entlastung der zentralen Telefonnummer werden dort, wo es möglich ist, die Anrufer auf regionale Leitstellen umgeleitet, die in der Vergangenheit schon für die KVN tätig waren. Wegen des aktuell erhöhten Anrufaufkommens kann es bei der telefonischen Vermittlung der Terminservicestelle zu längeren Wartezeiten kommen.

Mit dem Ausbau der Servicenummer 116 117 wurde von der KVN ein Auftrag aus dem Terminservice- und Versorgungsgesetz von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn umgesetzt. Das Gesetz ist im Mai 2019 in Kraft getreten. „Der Aufbau der Patienten-Servicenummer musste von der KVN nach einer europaweiten Ausschreibung in nur sieben Monaten vorgenommen werden“, hob Vorstandsvorsitzender Barjenbruch hervor.

Lesen Sie auch

Kassen fordern von Ärzten flexiblere Öffnungszeiten

Von Gabriele Schulte