Von der Hinterbank ganz nach vorne – solche politischen Aufstiege hat man im Landtag schon häufiger gesehen. Von der ersten Reihe noch hinter die letzte Bank – das ist im Parlament dagegen ein eher ungewöhnlicher Weg. Dana Guth musste ihn am Dienstag gehen.

Die bisherige AfD-Fraktionschefin hat nach der Auflösung der Fraktion vor zwei Wochen eine Kabine hinter dem letzten FDP-Hinterbänkler bekommen. Links und rechts Corona-Schutz, daneben ein einsamer Tisch, kein Nachbar. „Es ist seltsam, aber es ist ok“, sagt Guth. Den anderen beiden „Rebellen“, die aus der Fraktion ausgetreten waren, geht es nicht besser: Stefan Wirtz sitzt hinter der CDU, Jens Ahrends muss hinter der SPD-Platz nehmen – unweit des aus der SPD ausgeschlossen Abgeordneten Jochen Beekhuis, der auch einen Einzelplatz hat.

Die siebte Reihe kommt

Obwohl es damit im Landtag mittlerweile zehn fraktionslose Abgeordnete gibt, sitzen bisher nur diese vier einzeln. Die anderen sechs AfD-Politiker dürfen sich weiterhin in der gewohnten rechten Ecke des Parlaments versammeln – und wirken noch wie eine Fraktion. „Das ist nur ein Provisorium“, sagt Landtagssprecher Leon-David Rosengart. Ab November werde es eine andere Lösung geben. Dann sollen laut Rosengart alle zehn Fraktionslosen in einer neuen siebten Reihe hinter den beiden Regierungsfraktionen Platz nehmen – in alphabetischer Reihenfolge. Immerhin müsste Guth so nicht zwischen ihren Hauptwidersachern Peer Lilienthal und Stephan Bothe sitzen.

Nur die Fraktion zählt

Für die AfD-Abgeordneten besonders bitter: Sie bekommen jetzt mit voller Härte zu spüren, dass im deutschen Parlamentarismus nur die Fraktion zählt. Der einzelne Abgeordnete hat wenig Rechte, darf zum Beispiel keine Anträge stellen. Der Landtag hat deshalb alle Anträge der ehemaligen AfD-Fraktion für dieses Plenum ersatzlos gestrichen. Zudem darf jeder fraktionslose Abgeordnete in den drei Sitzungstagen nur zweieinhalb Minuten reden. Guth etwa will ihre Zeit am Mittwoch für das Thema Tiertransporte nutzen. Ahrens spricht am Dienstag bei der Debatte über E-Sport.

Mediation oder Abwicklung?

Wie es mit den AfD-Abgeordneten im Landtag weitergeht, ist noch nicht ganz entschieden. Die ehemalige Fraktion ist im „Liquidationsprozess“, wie Landtagssprecher Rosengart es ausdrückt, „wird nach und nach abgewickelt“. Dabei geht es um die Finanzen. Die AfD muss Zehntausende Euro an Fraktionszuschüssen an den Landtag zurückzahlen. Es geht auch um Büros, die geräumt werden müssen, und um Technik, die abgeschaltet werden soll.

Neue Fraktionsbildung nicht komplett ausgeschlossen

Andererseits schließt selbst Guth die Bildung einer neuen AfD-Fraktion nicht komplett aus. Dazu wären sieben Abgeordnete notwendig. Nach Gesprächen beim Bundesvorstand in der vergangenen Woche soll in Kürze ein Mediationsverfahren beginnen. Einen Vermittler dafür soll es angeblich schon geben. „Wir versperren uns einem vernünftigen Versuch ganz bestimmt nicht“, sagt Guth. Dass alle neun ehemaligen Mitglieder noch einmal zusammenfinden, gilt indes als unwahrscheinlich. Zu tief scheint der Graben zwischen den selbst erklärten bürgerlich-konservativen Kräften um Guth und Ahrends und dem radikalen Lager, dem Bothe und Lilienthal zugerechnet werden.

