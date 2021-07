Hannover

Im September 2020 schien es so, als könnten die radikalen Kräfte in der niedersächsischen AfD sich durchsetzen. Der Bundestagsabgeordnete Jens Kestner triumphierte etwas überraschend bei der Wahl des Landeschefs über Amtsinhaberin Dana Guth und damit auch über die Gemäßigten in der Partei.

Knapp zehn Monate später steht das rechte Lager vor einem Scherbenhaufen. Die Landtagsfraktion ist an den internen Machtkämpfen zerbrochen. Kestner und seine Getreuen werden nicht mehr in den Bundestag zurückkehren. Wenn man so will, haben die moderaten Kräfte das Rad innerhalb kürzester Zeit zurückgedreht. Die AfD in Niedersachsen bleibt aber tief gespalten.

Streit um angebliche Formfehler

Bei der Wiederholung der Listenaufstellung für die Bundestagswahl am Wochenende in Braunschweig wurde erneut Joachim Wundrak zum Spitzenkandidaten gewählt, der vor zwei Jahren auch Oberbürgermeister in Hannover werden wollte. Bei der wegen Formfehlern wiederholten Aufstellung setzte sich der 66-jährige Ex-Generalleutnant mit mehr als 100 Stimmen Vorsprung gegen den Kestner-Mann Uwe Wappler durch. Auf den folgenden vier Plätzen wurden ebenfalls Kandidaten gewählt, die wie Wundrak dem moderaten Lager angehören.

Zog bei der Wahl um Listenplatz zwei den Kürzeren: Jens Kestner, Landesvorsitzender der AfD Niedersachsen. Quelle: Moritz Frankenberg

Landesvorsitzende Kestner wollte sich mit Platz zwei der Liste die Rückkehr in den Bundestag sichern, unterlag aber relativ klar gegen Frank Rinck. Der frühere Landeschef Armin-Paul Hampel versuchte es auf Position drei, er verlor gegen Thomas Erhorn. Auf die Plätze vier und fünf kamen die Bundestagsabgeordneten Dietmar Friedhoff und Jörn König. Am Ende setzte sich klar die Liste durch, die schon Anfang Dezember aufgestellt worden war. Beobachter sprachen von einem „Debakel für Kestner, Hampel und die große Mehrheit im bisherigen Landesvorstand“.

Meuthen im Saal

Wie tief gespalten die beiden Lager innerhalb der AfD sind, zeigte sich schon beim ersten Auftritt von Kestner. Während die radikalen Kräfte in den ersten Reihen kräftig applaudierten, gab es aus dem hinteren Teil des Saals Buh-Rufe. Auch die üblichen gegenseitigen Vorwürfe, nicht sauber mit den Parteikassen umzugehen, spielten wieder eine Rolle. Ungewöhnlich auch für eine etablierte Partei: Der Bundesvorsitzende Jörg Meuthen war im Saal. Ein Grußwort wollte oder durfte er nicht halten.

„Wir müssen als Mannschaft auftreten“, hatte Landeschef Kestner noch zu Beginn des Parteitags zu den rund 600 anwesenden Mitgliedern gesagt. „Wir gehören alle derselben Partei an, auch wenn es manchmal nicht so aussieht.“ Doch manche Kandidaten bezeichneten das Hick-Hack in der Landespartei als „peinlich und grotesk“ und sprachen von einer Hetze, „die uns nicht einmal unser politischer Gegner entgegenbringt“.

Wegen Überfüllung abgebrochen

Im Mai hatte die AfD schon einmal Anlauf für einen Sonderparteitag genommen. Er musste aber wegen Überfüllung unter Corona-Auflagen abgebrochen werden. Damals lagen Abwahlanträge gegen Kestner und drei weitere Vorstandsmitglieder vor. Darüber konnte aber letztlich nicht beraten und entschieden werden.

Für weiteren Wirbel sorgten anschließend Berichte über ein Wiederbeleben des vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften und offiziell aufgelösten „Flügels“ in Niedersachsen. Dies soll Gegenstand eines Treffens im Februar in Verden gewesen sein. Drei führenden AfD-Vertretern im Land droht seitdem nach Beratungen des Parteivorstands in Berlin der Parteiausschluss, darunter Wappler und Landesvize Stephan Bothe.

Kritik am Landesvorstand

Das Agieren des Landesvorstandes habe der Partei massiv geschadet, sagte Wundrak in Braunschweig. Als einen Skandal bezeichnete er die Versuche zur Wiederbelebung des „Flügels“: „So, wie wir das jetzt machen, werden wir nicht den Erfolg haben, um Politik in Deutschland zu gestalten.“

Von Marco Seng und Michael Evers