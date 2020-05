Hannover

Im Streit um den Rauswurf des bisherigen Brandenburger Landeschefs Andreas Kalbitz gibt es jetzt auch Widerstand aus Niedersachsen gegen den Kurs von Parteichef Jörg Meuthen. In einer sogenannten Niedersachsen-Erklärung fordern Parteimitglieder den Bundesvorstand auf, „den Beschluss vom 15. Mai 2020 aufzuheben und die Parteimitgliedschaft von Andreas Kalbitz als bestehend zu erklären“. Unterzeichnet ist der Aufruf vom niedersächsischen Bundestagsabgeordneten Jens Kestner, der dem rechtsnationalen Flügel der Partei zugeordnet wird, und vom Landtagsabgeordneten Stephan Bothe. Bis Dienstagabend hatten 292 Mitglieder unterschrieben.

Fraktion stellt sich hinter Kalbitz

Man blicke besorgt auf die jüngsten Entwicklungen, die die Einheit der Partei akut gefährdeten, heißt es in dem Aufruf. „Angetrieben von der irrigen Annahme, mit einem Entgegenkommen seien Verfassungsschutz und Altparteien bereit, die AfD als gleichberechtigten Partner zu akzeptieren, intrigieren Parteikreise offen gegen verdiente Mitglieder und führende Köpfe der AfD. Dies muss ein Ende haben.“

Der AfD-Bundesvorstand hatte die Parteimitgliedschaft von Kalbitz am Freitag mit knapper Mehrheit wegen Kontakten ins rechtsextreme Milieu für nichtig erklärt. Die Brandenburger AfD-Landtagsfraktion entschied am Montag mit großer Mehrheit, dass Kalbitz trotzdem Fraktionsmitglied bleiben soll. Kalbitz will das Votum des Bundesvorstands juristisch anfechten.

