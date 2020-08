AfD: Vier Männer wollen Landeschefin Guth vom Thron stoßen

Hannover

Christopher Emden will die Grabenkämpfe in der niedersächsischen AfD beenden. „Wir haben hier keinen Frieden in der Partei“, erklärt der Landtagsabgeordnete am Donnerstag den wenigen Journalisten, die zur offiziellen Vorstellung seiner Kandidatur ins Nebengebäude des Parlaments gekommen sind. Von Animositäten und Verletztheiten spricht Emden. Wenn er Landesvorsitzender sei, werde er zwischen den Lagern vermitteln und diese Gräben schließen. „Wir wollen nicht ein neues Lager sein, dass mit den anderen kämpft.“

Kandidat Nummer fünf

„Wir haben hier keinen Frieden in der Partei“: Christopher Emden will das ändern. Quelle: Christian Zett

Christopher Emden ist Kandidat Nummer fünf. Oder anders gesagt: der vierte Herausforderer der seit zweieinhalb Jahren amtierenden Landeschefin Dana Guth. Zuvor hatten bereits die beiden Bundestagsabgeordneten Jens Kestner und Dietmar Friedhoff sowie der Landtagsabgeordnete Stefan Wirtz ihren Hut in den Ring geworfen. Der neue Landesvorstand soll Mitte September bei einem Landesparteitag in Braunschweig gewählt werden. Mit einigen Monaten Verspätung, weil niemand der AfD eine Halle vermieten wollte. Da halfen auch Klagen wenig.

Der Parteitag könnte richtungsweisend für die AfD sein, denn Kestners Kandidatur wird allgemein als Versuch des völkisch-nationalen Teils der Partei – den „Flügel“ gibt es offiziell nicht mehr – gewertet, in Niedersachsen Fuß zu fassen. Kestner gilt als Gefolgsmann von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke, der zumindest vor der Corona-Zeit häufig Gast bei privaten Veranstaltungen von Parteimitgliedern in Niedersachsen war. Kestner steht auch dem früheren Landeschef Armin-Paul Hampel nahe, der aber offenbar in der Partei keine so große Rolle mehr spielt.

Kestners Angriff von rechts

Könnte es in die Stichwahl gegen Dana Guth schaffen: Der Bundestagsabgeordnete Jens Kestner. Er gilt als Gefolgsmann von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke. Quelle: Archiv

Ob es Kestner allerdings schafft, in Braunschweig genügend gemäßigte AfD-Mitglieder hinter sich zu versammeln, um Landeschef zu werden, ist sehr fraglich. Dass es zu einer Stichwahl gegen Guth reichen könnte, hält man in der Partei allerdings für möglich. Die Landes- und Fraktionschefin gilt trotz aller Kritik und Anfeindungen als Favoritin. „Ich glaube, ich habe in den vergangenen zweieinhalb Jahren einen guten Job gemacht“, sagt Guth. Sie gehe davon aus, dass die Mitglieder das beim Parteitag auch goutieren werden. Auch ihre Position als Fraktionschefin sieht Guth durch die Konkurrenz nicht gefährdet.

Trotz der von Emden beschriebenen Grabenkämpfe und Animositäten fällt bei der niedersächsischen AfD auf, dass das Skandalpotenzial bisher geringer ist als in einigen anderen Landesverbänden, dass die Landtagsfraktion trotz manch verbaler Provokation im Plenarsaal auch der Sacharbeit nicht abgeneigt scheint. Zwar machen immer wieder Gerüchte von einem geplanten „Putsch“ gegen Guth die Runde. So ist auffällig, dass der Abgeordnete Peer Lilienthal mehr in die Öffentlichkeit drängt und bei Pressekonferenz präsenter ist als seine Chefin. Dass sich im Machtgefüge in der Fraktion – zumindest hinter den Kulissen – etwas verändert habe, wird aber von allen Beteiligten bestritten.

Splittergruppe „Pegasus“

Dürfte eher Außenseiterchancen haben: Dietmar Friedhoff hat schon einmal erfolglos versucht, Dana Guth zu schlagen. Quelle: Markus Holz

Den übrigen drei anderen Kandidaten werden höchstens Außenseiterchancen eingeräumt. Friedhoff hatte es 2018 in Braunschweig schon einmal versucht, aber die Stichwahl gegen Guth und Hampel verpasst. Der Bundespolitiker wurde zwar auch schon bei Höcke-Besuchen in der Region Hannover gesehen, gilt aber nicht unbedingt als dessen Gefolgsmann.

Friedhoff hatte Guth vor zwei Jahren mit der Gründung der Splittergruppe „Pegasus“ kalt erwischt, von deren Existenz die Parteichefin über „ Facebook“ erfuhr. „Pegasus ist eine politische Interessengemeinschaft wertkonservativer Patrioten in Niedersachsen“, hatte Friedhoff damals gesagt. Der Zusammenschluss ziele auf Heimat, Werte und Tradition, stelle das Deutsche in den Mittelpunkt. Die Gruppe, in der viele Gemäßigte zunächst einen Ableger des Höcke-Flügels vermutet hatten, spielt heute wohl keine Rolle mehr.

Ist Emden wirklich neutral?

Wollen beide an die Parteispitze: Die Landtagsabgeordneten Christopher Emden (links) und Stefan Wirtz. Quelle: Bert Strebe

Von Wirtz heißt es nur, er könne Guth nicht gefährlich werden. Bliebe also Emden. Und da wird es wieder interessant. Denn der ehemalige Richter, der sich als „bekennender Vegetarier“ bezeichnet, früher nach eigener Aussage in Gorleben demonstrierte und mittelfristig gerne mit CDU und FDP in Niedersachsen regieren würde, ist vielleicht gar nicht so neutral, wie er vorgibt. Zumindest finden sich auch in seinem Team Anknüpfungen zum ehemaligen „Flügel“ der Partei.

Dazu muss man wissen, dass Emden im Frühjahr erfolglos für das Amt des Landrats im Kreis Hameln-Pyrmont kandidiert hat. Der AfD-Kreisverband Weserbergland unterstützt im Gegenzug jetzt massiv die Kandidatur des Landtagsabgeordneten. Die Vorsitzende des Kreisverbandes, Delia Klages, ist bei der Vorstellung dabei. Der frühere Kreischef Manfred Otto, der als „Flügel“-Mann galt, taucht später im Landtag auf. Otto hätten die drei anderen Kandidaten „nicht gepasst“, deshalb habe er Emden ins Rennen geschickt, ätzt ein AfD-Politiker. Weitere Kandidaten sind nicht ausgeschlossen.

Von Marco Seng