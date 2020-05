AfD will Ende von Corona-Beschränkungen in Niedersachsen

Hannover

In der Corona-Krise hat AfD-Landes- und Fraktionschefin Dana Guth gefordert, alle Beschränkungen des öffentlichen Lebens aufzuheben. Die geringe Zahl der Neuinfektionen lasse das zu. „Es reicht jetzt. Die Shutdown-Maßnahmen müssen beendet werden, bevor größere Schäden entstehen“, sagte Guth am Donnerstag. Deutschland und Niedersachsen müssten stufenweise und mit festen Terminen zur Normalität zurückkehren.

Kritik an Maskenpflicht

„Wir sind alle erwachsene, mündige Menschen“, sagte Guth. Es spreche nichts dagegen, weiter Abstand zu halten und vorerst auf große Feste zu verzichten. Alle anderen Maßnahmen hält die AfD nicht mehr für nötig. Auch in der Maskenpflicht sehe sie keinen Sinn, betonte die Fraktionschefin. „Die Politik nimmt eine Rolle ein, die ihr nicht zusteht“, sagte Guth mit Blick auf die Einschränkung von Grundrechten und die Corona-Verordnungen.

Kritik an AfD-Demo am 8. Mai in Hannover

Die Landtagsfraktion distanzierte sich allerdings von einer Corona-Demonstration der AfD an diesem Freitag in Hannover. Dazu habe der Kreisverband Hannover-Land eingeladen, nicht die Landespartei. „Ich bin nicht dabei und die Kollegen auch nicht.“ Die Demonstration steht wegen umstrittener Teilnehmer und des Datums 8. Mai (Kapitulation Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg) in der Kritik. Der AfD-Landesverband hat laut Guth für den 23. Mai (Tag der Grundrechte) zu landesweiten Protesten aufgerufen.

Distanzierung von Widerstand 2020

Die AfD-Fraktionsspitze will auch nichts mit der neuen Internet-Bewegung Widerstand 2020 zu tun haben, in der sich derzeit der Protest gegen die Corona-Beschränkungen formiert. Guth sprach von einem „Auffangbecken für Unzufriedene“ – ohne gemeinsames politisches Ziel. Die Bewegung sei außerhalb des „seriösen, politischen Spektrums“, sagte der AfD-Abgeordnete Peer Lilienthal. Widerstand 2020 stelle das System in Frage. „Ich will mit denen nichts zu tun haben.“

Von Marco Seng