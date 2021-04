Eutin

Diese Kreuzfahrten kommen Karsten S. (Name geändert) jetzt teuer zu stehen: Als Security Officer heuerte der heute 42-Jährige aus Blekendorf vor einigen Jahren bei der Reederei „Aida Cruises“ an. 4250 Euro kassierte er dafür pro Monat. Die Arbeit an Bord sei laut Aussagen des Ostholsteiners zudem „ein bisschen wie Urlaub machen“ gewesen. Der Haken an der Sache: Karsten S. war zu diesem Zeitpunkt als Polizeibeamter beim Land Schleswig-Holstein angestellt. Angeblich war er dienstunfähig, seine Besoldung bezog er daher weiter. Von seiner Arbeit auf dem Kreuzfahrtschiff wusste allerdings niemand. Vor dem Amtsgericht Eutin wurde er jetzt wegen Betrugs ins sechs Fällen zu einer zehnmonatigen Haftstrafe verurteilt.

Angeklagter verletzte sich bei Polizeieinsatz

Das Verfahren begann mit einer anonymen Anzeige und dauert bereits seit Jahren an. Karsten S. beginnt daher in seiner Aussage vor dem Schöffengericht dort zu erzählen, wo alles anfing. Bei einem Zwischenfall im Dienst auf der A 1 Höhe Heiligenhafen im Jahr 2013. Beim Versuch einen Lkw-Fahrer, der flüchten wollte, aus der Fahrerkabine zu holen, kam es zu einem Gerangel. „Ich hatte meinen Arm im Führerhaus, der Mann schmiss sich nach hinten“, erzählt Karsten S. und demonstriert im Gerichtssaal, wie seine Schulter durch den Vorfall nach hinten gerissen wurde. Er verletzte sich, konnte vorerst nicht arbeiten. Insgesamt knapp 125 000 Euro hat er in den Jahren, in denen er nicht als Polizist tätig war, vom Land bezogen.

Frage der Dienstfähigkeit bleibt offen

Ob er wirklich dienstfähig war oder nicht, das wurde vor Gericht nicht mehr geklärt. Diverse Arztbriefe sprechen dagegen. Karsten S. aber betont, dass er dem Polizeialltag nicht mehr gewachsen gewesen sei. „Um das zu klären bräuchten wir aufwendige Sachverständigengutachten“, sagt Strafrichterin Anja Farries. „Ich wurde mich daher gerne auf den Aspekt der Nebentätigkeit konzentrieren. Denn auch damit ist der Tatbestand des Betrugs erfüllt.“

Für Karsten S. bedeutet das: Es geht nicht mehr um 125 000 Euro, sondern nur um knappe 8000 Euro. Hätte er seine Dienstfähigkeit vorgetäuscht, hätte er die kompletten 125 000 Euro betrügerisch erlangt. Stellt man auf die Nebentätigkeit ab, wird er dagegen nur für die Tatzeiträume belangt, zu denen er gleichzeitig Geld vom Land und von der „Aida“ kassiert hat.

Vor dem Amtsgericht Eutin musste sich der Blekendorfer wegen Betrugs in sechs Fällen verantworten. Quelle: Maike Wegner

Die Bewerbung bei „Aida Cruises“

Mitte 2013 hatte sich der Angeklagte bei der Reederei beworben, konnte Ende des Jahres an einem Trainingscamp des Unternehmens teilnehmen. Im Januar 2014 wurde er auf Seetauglichkeit geprüft. „Dort gaben sie an, dass sie keinerlei Beschwerden oder Einschränkungen haben“, hält Farries dem Angeklagten angesichts seiner angeblichen Schulterverletzung vor. Der winkt ab. Die Prüfung und auch die anschließende Tätigkeit auf der „Aida“ seien nicht so wie sie in der Berufsbeschreibung klingen. Er habe meist stundenlang nur vor dem Computer gesessen. „Vielleicht musste man mal kommen, um einem Gast zu erklären, dass er eine Flasche Alkohol nicht mit an Bord nehmen darf. Das war’s aber auch schon“, erzählt er.

Sein Arbeitgeber wusste nichts von dem Job

Das erste Jahr auf der „Aida“ fiel in die Elternzeit, für die Karsten S. kein Elterngeld erhielt. Angeklagt sind daher erst die Taten in den folgenden Jahren. In dieser Zeit wurde der Angeklagte tageweise von der Reederei gebucht und bezahlt. Insgesamt war er 2015 und 2016 sechs Mal auf den Schiffen im Einsatz. In diesen Zeiträumen hat er parallel vom Land 7835,40 Euro Besoldung erhalten, die ihm nicht zustanden.

Seinem Arbeitgeber hat er zwar grundsätzlich von einem Nebenjob erzählt. Bei der Beschreibung der Nebentätigkeit allerdings rückte er weit von der Wahrheit ab. In dem Schreiben ist die Rede davon, dass er Sicherheitskonzepte für verschiedene Reedereien erstellen wolle. Höchstens acht Stunden die Woche für 450 Euro im Monat. „Das war so nicht wahrheitsgemäß“, betont Richterin Anja Farries. „Kurzum: Sie haben das Land beschissen.“ Der Angeklagte habe gewusst, dass eine Nebentätigkeit in diesem Ausmaß nie genehmigt worden wäre.

Gericht verurteilt Karsten S. zu einer Haftstrafe

Nach einigen Erklärungsversuchen, dass das Ganze zunächst in einem anderen Umfang geplant gewesen sei, räumt Karsten S. ein, dass er die Nebentätigkeit nicht ordnungsgemäß angezeigt habe. Das Geständnis hielt die Richterin ihm ebenso wie die lange Verfahrensdauer zu Gute. Das Schöffengericht verurteilt den Ostholsteiner zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten zur Bewährung. Die zu Unrecht erlangten 7835,40 Euro werden eingezogen. Außerdem muss der Mann 1000 Euro an die Awo Eutin zahlen. „Das soll ein kleiner Denkzettel sein“, sagt Anja Farries. „Grundsätzlich gehen wir aber davon aus, dass sie künftig straffrei durchs Leben gehen.“

Aus dem Polizeidienst ist Karsten S. mittlerweile ausgeschieden, er hat im Sommer 2019 gekündigt. Jetzt betreibt er einen Hausmeisterservice und eine gemeinnützige Kinder- und Jugendhilfe.

Von RND/Maike Wegner