Herr Meents, vor einem Jahr haben Sie mit Ihrer Arbeitsgruppe einen Antrag beim Bundesministerium für Bildung und Forschung gestellt, damit Sie Forschung am Coronavirus machen können. Was ist daraus geworden?

Der Antrag für das Projekt wurde genehmigt. Seit einem Jahr und einer Woche betreiben wir nun Corona-Forschung.

Sie versuchen, den Eigenschaften des Coronavirus mithilfe einer starken Röntgenstrahlenquelle auf die Spur zu kommen, Sie schauen sich also auf atomarer Ebene an, was das Virus so treibt.

Über das Coronavirus ist durch die Forschung an Sars-CoV-1. und Mers-Viren schon einiges bekannt. Man weiß, wie die Viren sich in der Zelle vermehren. Viren können sich ja nicht selber reproduzieren. Sie dringen in die Zelle ein und programmieren sie um, sodass die Zelle dann neue Viren herstellt. Dazu arbeitet die Zelle mit 16 Hilfsproteinen, eines davon ist die Hauptprotease, eine Art Schere. Die Hauptprotease ist interessant, weil sie Proteine so zurechtschneidet, dass die Wirtszelle immer neue Viren herstellt. Wir haben untersucht, welche Stoffe dazu in der Lage sein könnten, die Tätigkeit der Hauptprotease einzuschränken oder gar ganz zu blockieren.

Wenn Sie mit starker Röntgenstrahlung ins Innere der Zelle schauen, müssten Sie doch eigentlich etwas zerstören.

Wir arbeiten nicht mit lebenden Zellen, sondern mit Kristallen, deren Struktur wir uns mithilfe der intensiven Röntgenstrahlung anschauen können. Unsere Methode nennt sich Protein-Kristallografie. Wir haben mit einer Bibliothek von knapp 6000 Wirkstoffen gearbeitet. Es ging darum herauszufinden, welche Wirkstoffe von bereits bekannten Medikamenten auf welche Weise mit der Hauptprotease eine Bindung eingehen.

37 Substanzen sind Kandidaten für ein Medikament gegen Corona

Und? Haben Sie Kandidaten gefunden?

Ja. Wir haben 37 Substanzen gefunden, die an die Hauptprotease binden.

Wären das auch 37 Stoffe, die möglicherweise für ein Medikament infrage kämen?

Genau.

Aber wie wahrscheinlich ist es, dass so ein Medikament dann auch funktioniert?

Das müssen Tests ergeben. Bereits im Herbst haben wir die Wirkstoffe am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg getestet. Sieben von ihnen haben eine antivirale Aktivität gezeigt. Zwei Stoffe davon sind besonders vielversprechend. Die werden jetzt an Hamstern getestet.

Auf der Suche nach Stoffen, die die Aktivität des Coronavirus hemmen können: Alke Meents, Forscher am DESY. Quelle: DESY/C. Schmid

Sind Sie denn zuversichtlich, dass am Ende ein wirksames Medikament dabei herauskommt?

Wenn wir nicht zuversichtlich wären, würden wir nicht forschen. Mit den Chancen ist es kompliziert. Schließlich gibt es auch viele Medikamente, die in den verschiedenen Testphasen gescheitert sind.

Zur Person Alke Meents leitet die Arbeitsgruppe FS-BMX (Biomedical Research with X-Rays) am Center for Free-Electron Laser Science, das zum Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY in Hamburg gehört. Ein Schwerpunkt seiner Arbeiten ist die Entwicklung von neuen Methoden zur Untersuchung der Struktur von Biomolekülen mithilfe von Röntgenstrahlung und deren anschließende Anwendung in der pharmazeutischen Wirkstoffforschung. Die extrem starken, gebündelten Röntgenstrahlen, die Meents für seine Forschung benötigt, stellt der Teilchenbeschleuniger PETRA III her, der Teil des Forschungszentrums DESY in Hamburg ist. Am Karfreitag erscheint im Fachmagazin „Science“ ein Bericht über die Forschung von Alke Meents.

Gibt es mehr Mutationen, wird ein Medikament immer wichtiger

Kommen Sie eigentlich mit Menschen in Kontakt, die Sie und Ihre Kollegen zur Eile anhalten?

Ja. Aber wir wünschen uns doch alle, dass wir die Corona-Pandemie bald überwunden haben werden. Dabei ist die Impfung natürlich vorrangig, weil sie Infektionen verhindern kann. Die Medikamente, für die wir die Grundlagenforschung betreiben, sollen vor allem eingesetzt werden, wenn eine Impfung nicht möglich ist. Es könnte ja auch sein, dass das Virus so stark mutiert, dass die Leute jedes Jahr einen neuen Impfcocktail benötigen. Auch deshalb ist es so wichtig, dass es Medikamente gegen eine Corona-Infektion gibt.

Ist Ihre Forschung am Coronavirus jetzt beendet?

Nein, wir versuchen jetzt, zusammen mit anderen Forschergruppen die Stoffe, die keine besonders starke antivirale Tätigkeit zeigen, chemisch zu optimieren, und zusammen mit Kollegen von der Universität Hamburg schauen wir uns noch weitere Proteine an, die bei der Vermehrung des Virus eine Rolle spielen.

Um die Virusaktivität auf molekularer Ebene zu studieren, braucht man große Technik, etwa eine starke Röntgenstrahlenquelle. Die Probe im Röntgenlicht aus dem PETRA III-Beschleuniger wird mit einem Strom aus kaltem Stickstoff gekühlt. Mithilfe vieler Streubilder aus verschiedenen Richtungen kann man die Molekülstruktur des Protein-Wirkstoff-Komplexes berechnen. Quelle: Desy

Man weiß ja schon recht viel über das Coronavirus. Forscher sind in der Lage, es auf atomarer Ebene zu studieren. Was weiß man eigentlich noch nicht?

Genug verstanden ist es nicht. Wir haben uns mit unserer Forschung nur einen kleinen, aber wichtigen Teil bei der Erforschung des Virus herausgesucht: die Hauptprotease und die Möglichkeiten, sie zu blockieren. Von den komplexen Prozessen der Einschleusung und der Vermehrung des Virus in der Zelle ist längst nicht alles bekannt.

Von Ronald Meyer-Arlt