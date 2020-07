Der Alpen-Sylt-Nachtexpress hat seine Jungfernfahrt von Westerland auf Sylt nach Salzburg in Österreich bestanden: Gestartet am Vorabend bei Sprühregen an der Nordsee, erreichte der Zug am Sonntagmittag mit nur wenigen Minuten Verspätung bei sommerlichem Wetter die Mozartstadt an der Salzach.