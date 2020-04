Herr Althusmann, die Tourismusbranche leidet besonders unter den Einschränkungen in der Corona-Pandemie. Wie ist die Situation?

Die Tourismusbranche ist mit 293.000 Beschäftigten und einem Anteil von 11,9 Milliarden Euro am Bruttoinlandsprodukt enorm wichtig für Niedersachsen. Im Moment liegt die Branche zu 90 bis 95 Prozent am Boden. Nach einer neuen Berechnung hat sie in den beiden Monaten März und April ein Minus von 2 Milliarden Euro zu verzeichnen – im Vergleich zum Vorjahr. Einem Drittel der Betriebe in Niedersachsen droht die Insolvenz. In diesem Bereich ist wirklich Feuer unterm Dach. Von daher müssen wir jetzt dringend in weitere Lockerungen eintreten. Ich bin sehr froh, dass wir uns mit Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen auf eine gemeinsame Linie gegenüber dem Bund verständigt haben.

Wie sieht das Konzept aus?

Unter strenger Berücksichtigung des Infektionsgeschehens sollen Hotels, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen im Laufe des Mai bis Juni in drei Phasen wieder öffnen können. Zunächst touristische Outdoor-Angebote wie beispielsweise Tierparks und Gärten. In der zweiten Phase könnten Restaurants und mit eingeschränkter Nutzung Ferienwohnungen folgen. Später soll dann der Übernachtungstourismus mit Einschränkungen wieder möglich sein. Der Tourismus in Niedersachsen benötigt wieder eine Perspektive. Jede der drei Phasen eröffnet weitere Freiheiten für Touristen und Anbieter. Damit sind natürlich auch Risiken der Verbreitung verbunden. Deshalb schlagen wir ein maßvolles Tempo vor und setzen die strikte Einhaltung von Hygiene- und Abstandsvorgaben voraus.

Wird es auch weitere finanzielle Hilfen für die Branche geben?

Ich habe gegenüber dem Bund jetzt noch einmal gezielt einen Rettungsschirm für den Tourismus gefordert. Nach vorsichtiger Schätzung müssten dafür bundesweit womöglich 11 Milliarden Euro aus bestehenden Hilfsprogrammen umgeschichtet werden. Mein Vorschlag an den Bund war ein „Gastro-Kredit“, bei dem Unternehmen den Kredit zurückzahlen müssen, wenn sie nachweislich wieder Gewinne erzielen. Wenn nicht, wandelt sich dieser Kredit in einen nicht zurückzahlbaren Zuschuss um. Der Bund scheint daran interessiert zu sein.

Urlauber an der Nordseeküste: „Die Tourismusbranche ist enorm wichtig für Niedersachsen.“ Quelle: Ingo Wagner/dpa

„Mir scheint eine vorsichtige Lockerung verantwortbar“

Gehen die Lockerungen angesichts einer nach wie vor hohen Ansteckungsgefahr nicht zu weit?

Ich finde in der Debatte wichtig, dass wir uns nicht nur daran orientieren, ob die Reproduktionsrate bei 1 oder unter 1 liegt. Entscheidend für mich bleibt die Leistungsfähigkeit des niedersächsischen Gesundheitssystems. Und die ist im Moment nach meiner Einschätzung absolut gegeben. Die Krankenhauskapazitäten sind für denkbare Szenarien gut vorbereitet. Insofern erscheint mir eine vorsichtige Lockerung verantwortbar. Ich habe ein kleines niedersächsisches Expertenteam um mich gebildet, das mich in medizinischen, aber auch ethischen Fragen berät. Das ist bisher nicht so bekannt. Darin sind zum Beispiel die Virologen, Theologen, Ökonomen und Rechtswissenschaftler.

Heißt das, Wirtschaft geht ab jetzt vor Infektionsschutz?

Die Exit-Strategie heißt nicht nur Wirtschaft, die Exit-Strategie heißt auch wieder Rückkehr der grundgesetzlich geschützten Bereiche für die Menschen in unserem Land. Das muss parallel gedacht werden. Ich mache mir auch Sorgen um die soziale Dimension, welche Wirkung das auf Kinder hat. Meine eigene Tochter, neun Jahre alt, hat, nachdem sie gehört hat, dass sie am 18. Mai wieder in die Schule gehen soll, zu mir gesagt: „Nö, ich gehe nicht in die Schule – so lange, bis das Virus weg ist.“ Da mag man schmunzeln. Ich will aber darauf aufmerksam machen, dass die vergangenen Wochen viele Familien stark gefordert haben. Auch aus diesen Gründen müssen wir sehr genau abwägen, was vertretbar ist.

Die Kanzlerin hat vor einer Öffnungsorgie gewarnt. Was sagen Sie dazu?

Bei der Begründung der strikten und notwendigen Maßnahmen bin ich sehr bei der Kanzlerin – bis hin zur Kontaktbeschränkung bis heute. Aber: Die Bundesrepublik Deutschland wird bis zum Jahresende 1,5 Billionen Euro an staatlicher Hilfe zu Bewältigung der Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt haben. Kein anderer Staat der Welt kann aus dem Stand heraus 35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für so etwas zur Verfügung stellen. Das bedeutet aber auch: Wir müssen die Wirtschaftskraft unseres Landes aufrechterhalten. Ohne diese Wirtschaftskraft können wir alle Gesundheitsdienstleistungen und unser Gesundheitssystem in der hohen Qualität kaum aufrechterhalten. Ich finde, wir kommen jetzt an die Grenze der möglichen Belastungsfähigkeit der Gesellschaft. Und da sollten wir besonnen das öffnen, was möglich ist.

„Anlaufen der Autoproduktion ist zwingend notwendig“

Gilt das auch für VW?

Die Automobil- und Zulieferindustrie ist der größte Arbeitgeber unseres Bundeslandes und eine der Kernindustrien in Deutschland. In der Branche sind allein in Niedersachsen etwa 250.000 Menschen beschäftigt. Insofern halte ich ein Anlaufen der Produktion in der Branche einschließlich der Zulieferer für zwingend notwendig – und unter Sicherheitsvorkehrungen für vertretbar. VW hatte wöchentliche Kosten von 2 Milliarden Euro bei einer Liquidität von 17, 8 Milliarden Euro und Bankkrediten bis zu 20 Milliarden Euro. Das hätte vielleicht für zehn Wochen gereicht.

Die geplante Dividendenzahlung von VW ist umstritten, weil der Konzern staatliche Hilfe wie das Kurzarbeitergeld in Anspruch nimmt. Was sagt das VW-Aufsichtsratsmitglied Althusmann dazu?

Deutsche Konzerne planen bisher 40 Milliarden Euro Dividendenzahlung in diesem Jahr. Ich kann mir aber vorstellen, dass aufgrund der Corona-Krise große Dax-Konzerne wie auch Volkswagen ihren Fokus momentan völlig zu Recht stark auf Maßnahmen zur Liquiditätssicherung legen. Das ist bei VW aber Sache der Hauptversammlung, die einen Beschlussvorschlag vom Februar 2020 bewerten muss.

Autoproduktion bei VW: „Anlaufen zwingend notwendig.“ Quelle: Swen Pförtner/dpa

Mal was ganz anderes. Welcher Ministerpräsident wird aus der Corona-Krise als Kanzlerkandidat der Union hervorgehen? Markus Söder oder Armin Laschet?

Die Kanzlerkandidaten-Frage sollte im Moment innerhalb der Union gar keine Rolle spielen, weil wir wirklich ganz andere Fragen zu entscheiden haben. Es mag ein wenig der Dynamik der ganzen Situation geschuldet sein, dass der Eindruck eines Fernduells zwischen Herrn Söder und Herrn Laschet entstanden ist. Da ich aber beide persönlich gut kenne, weiß ich, dass sie einfach nur ihren Job machen. Jeder so konsequent und gut wie nur irgend möglich. Im Dezember entscheiden wir über den Parteivorsitz, und dann werden CDU und CSU gemeinsam im Nachgang den Kanzlerkandidaten festlegen.

„Die Situation für den Landeshaushalt ist ernst“

Wer managt denn die Krise in Niedersachsen besser: der Ministerpräsident oder der Wirtschaftsminister?

Jeder hat seine zugewiesene Rolle. Wir ergänzen uns ganz gut. Wir sind in der Krise noch ein Stück näher zusammengerückt, trotz parteipolitisch unterschiedlicher Positionen. Ich glaube, die Niedersachsen wissen sehr zu schätzen, dass wir professionell zusammenarbeiten, um die schwierige Situation für das Land gut in den Griff zu bekommen. Dass wir mit Blick auf die kommende Landtagswahl 2022 natürliche Konkurrenten sind und bleiben, ist normal. Das weiß Stephan Weil, das weiß ich. Aber diese Konkurrenzsituation spielt jetzt keine Rolle. Sie hat hinter den notwendigen Entscheidungen, die wir im Moment zu treffen haben, schlichtweg zurückzutreten.

Machen Sie sich Sorgen um den Landeshaushalt? Die Zeit der vollen Kassen und der sprudelnden Steuerquellen ist wohl vorbei.

Die Situation für den Landeshaushalt ist ernst. Denn die wegbrechenden Steuereinnahmen gefährden die politischen Gestaltungsmöglichkeiten der Landesregierung. Viele unserer Planungen sind derzeit eingefroren, weil sich alles auf die Krisenbewältigung von Corona konzentriert. Wir werden mit einem Nachtragshaushalt festlegen müssen, mit welchen Volumina wir das Projekt Wiederaufbau der Wirtschaft in Niedersachsen stemmen wollen.

Was bedeutet das für den Rest der Legislaturperiode?

Der Schwerpunkt der landespolitischen Arbeit wird sich in den kommenden zweieinhalb Jahren dieser Legislaturperiode auf den großen Bereich Mittelstand, Handwerk, Industrie konzentrieren müssen. Ich glaube, dass die wirtschaftlichen Folgen für Niedersachsen mit bis zu minus 15 Prozent Konjunktureinbruch so deutlich spürbar sein werden, dass wir nicht umhinkommen, mit entsprechenden Hilfspaketen die Wirtschaft in Niedersachsen wieder anzukurbeln.

Welche Auswirkungen hat das auf den Haushalt?

Letztendlich sind die aufgenommenen Neuschulden das Korsett zukünftiger Haushaltsberatungen. Das heißt, schon für die Haushalte 2021 bis 2023 kann man immer gleich eine dreistellige Millionensumme alleine durch die Zinsbelastung abziehen, die uns für politische Gestaltung nicht mehr zur Verfügung steht. Wir werden über Einsparungen zu sprechen haben, über notwendige Konsolidierungsmaßnahmen. Ich befürchte, dass die Schulden, die jetzt aufgenommen werden, uns in den nächsten zehn bis 15 Jahren in unseren Möglichkeiten einschränken.

Bernd Althusmann ist sei 2017 niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung und stellvertretender Ministerpräsident. Seit 2016 ist er zudem Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen. Dabei sah es 2013 so aus, als sei Althusmanns politische Karriere beendet. Der gebürtige Oldenburger wechselte nach seiner dreijährigen Amtszeit als niedersächsischer Kultusminister zur Konrad-Adenauer-Stiftung, für die er drei Jahre lang die Landesvertretung für Namibia und Angola leitete. Althusmann, der in Lüneburg lebt, hat Betriebswirtschaft und Pädagogik studiert. Der verheiratete Vater von drei Kindern ist Hauptmann der Reserve.

Wie kommen Sie auf diese Prognose?

Wir haben in Deutschland nach der Finanzkrise 2008/2009 etwa 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verwandt, um Zuschüsse zu zahlen, Bankenbeihilfen auf den Weg zu bringen und Bürgschaftsprogramme aufzulegen – zur Rettung des Finanzsektors. Heute liegen wir bei 35 Prozent mit steigender Tendenz – bei einer Wirtschaftskraft von etwa 3,4 Billionen Euro. Wir haben von 2009 bis 2017 gebraucht, um wieder auf ein Vorkrisenniveau zu kommen. Das war im Wesentlichen auf eine Branche begrenzt. Jetzt sind nahezu alle Branchen bis auf wenige Ausnahmen direkt betroffen. Von daher wird das Erreichen des Niveaus vor Corona voraussichtlich die doppelte Zeit benötigen. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Das heißt, alle Länderhaushalte werden in den kommenden drei Legislaturperioden deutlich eingeschränkt sein. Wir stemmen hier etwas, was noch keine Landesregierung machen musste.

Von Marco Seng und Jens Heitmann