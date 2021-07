Hannover

Der Streit um die Straßensperrungen in der Innenstadt von Hannover hat den Landtag erreicht. Am Mittwoch griffen Politiker von CDU, SPD und FDP Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (SPD) scharf an. Auch die Landesregierung äußerte erneut ihren Unmut über die Sperrungen für Kulturveranstaltungen und die dadurch verursachten Staus in der City.

Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) kritisierte die fehlenden Absprachen der Stadt Hannover mit dem Land über die Kunstaktionen im öffentlichen Raum. Er frage sich, wie es Onay gelungen sei, „innerhalb kürzester Zeit eine ganze Stadt gegen sich aufzubringen“, sagte Althusmann in einer Debatte über Verkehrskonzepte für Innenstädte. Das Ministerium prüft die Sperrungen derzeit rechtlich. Althusmann kündigte für den 12. Juli ein Ergebnis an.

„Experimentierräume“ auf gesperrten Straßen: Kinder finden das toll, Politiker im Landtag dagegen nicht so sehr – mit Ausnahme der Grünen. Quelle: Rainer Dröse

CDU kritisiert Verteilungskonflikte

„Innenstadtpolitik kann nicht nur Politik für Innenstadtbewohner sein“, kritisierte CDU-Fraktionsvize Mareike Wulf. „Nabelschau auf einige wenige führt zu Verteilungskonflikten wie wir sie derzeit erleben.“ Es sei vielmehr jetzt vernetztes Denken und Handeln angesagt. Innenstadtpolitik müsse digitale Regionalentwicklung sein.

FDP-Fraktionsvize Jörg Bode warf der Stadt Hannover und dem Oberbürgermeister vor, sich keine Gedanken über die Auswirkungen der Sperrungen gemacht zu haben. Man müsse doch Ausweichstrecken planen, damit durch Staus nicht sinnlos Kohlendioxid in die Luft gepustet werde. „Da waren schlicht und ergreifend in der Umsetzung Dilettanten am Werk.“ So eine Stau- und Chaos-Situation auszulösen, sei „handwerklich hundsmiserabel“.

Grüne verteidigen Onay

Moderne Verkehrskonzepte zeichnen sich nach Ansicht des SPD-Politikers Frank Henning durch Vernetzung, Komfort und Sicherheit aus. „Und eben nicht einfach phantasielos wie in Hannover die Innenstadt dicht zu machen.“

Es gebe viele Autofahrer in Hannover, die sich über die neuen Freiräume freuten, hielt der Grünen-Abgeordnete Detlev Schulz-Hendel dagegen. „Diese Auseinandersetzung um den Autoverkehr ist notwendig.“ Die Innenstadt brauche mehr Erlebnisraum statt Parkraum. „Wenn wir nichts ausprobieren, werden unsere Innenstädte einfach aussterben“, sagte Schulz-Hendel.

Von Marco Seng