Winsen (Luhe)

Er ist orange, klein, rund und wiegt etwa 145 Kilogramm. Das Gerät mit der Optik eines überdimensionierten Staubsaugerroboters fährt mit etwa 5,5 Stundenkilometern im Sekundentakt zum Arbeitsplatz von Jordan Hillyard. Der Amazon-Arbeiter, ein sogenannter Picker, greift ein Produkt aus den kleinen Stauräumen des gelben Regals, das der Roboter über sich transportiert. Hillyard scannt es, legt es in eine Box und schickt die volle Box aufs Förderband zur nächsten Station. Es dauert nur ein paar Sekunden. Dann steht ein neuer Schrank vor Hillyards Nase. Der Prozess wiederholt sich, immer wieder. So funktioniert Arbeit 4.0 bei Amazon in Winsen.

Jordan Hillyard scannt die Artikel, die der Roboter vorher im gelben Regal anliefert. Quelle: Clemens Heidrich

Amazons Slogan lautet: „Work hard, have fun, make history“

Etwas südlich von Hamburg, in der Lüneburger Heide, hat Amazon 2017 sein modernstes Logistikzentrum in Deutschland eröffnet. Auf einer Größe von etwa neun Fußballfeldern verstauen, sortieren und verpacken knapp 2000 Mitarbeiter Produkte – von Katzenfutter über Windeln bis zu Festplatten. Wer die Halle betritt, kann Amazons Slogan „Work hard, have fun, make history“ nicht verfehlen. In großer schwarzer Schrift auf knallgelber Wand prangt er über den Drehkreuzen am Eingang. Dieser Ort ist eine Art größtes Kaufhaus für Norddeutschland. Kunden, die etwa in Hannover den Bestellbutton auf der Website klicken, setzen in Winsen einen komplexen Prozess in Gang, der vornehmlich von Algorithmen und künstlicher Intelligenz gesteuert wird.

Das Geschäft in der Corona-Krise blüht

Während die Wirtschaft weltweit teilweise zum Erliegen kommt, blüht bei Amazon weiter das Geschäft. Das Unternehmen könnte einer der größten Gewinner der Corona-Krise sein – und all das auffangen, was die Einzelhändler derzeit notgedrungen höchstens noch in Teilen bieten können. Zahlen zur Umsatzsteigerung will Amazon zwar noch nicht nennen. Die Aktie entwickelt sich entgegen dem Trend jedenfalls prächtig.

Die Halle mit der Größe von neun Fußballfeldern ist voll klimatisiert. Quelle: Clemens Heidrich

Anderthalb Stunden nach dem Klick geht das Paket raus

Damit Amazons Prime-Kunden ihre Bestellungen schon am Folgetag erhalten, setzt das Unternehmen auf Geschwindigkeit – und hat so auch die Verbrauchererwartung auf dem Markt verändert. Vom Klick zu Hause bis zum Verlassen des Zentrums in Winsen vergehen im schnellsten Fall nur anderthalb Stunden. Amazon vereint dazu Mensch und Maschine. Das Unternehmen treibt mit einer digitalisierten Form des alten Taylorismus – also einer Prozesssteuerung von Arbeitsabläufen – die Arbeitsteilung hier auf die Spitze. Aus Sicht von Amazon ist das ein Gewinn für alle. Roboter erledigen die unnötige Laufarbeit für das Einsammeln der Produkte aus der Regalwelt. Arbeiter verstauen und entnehmen die Artikel durch geschickte Handgriffe.

Mit einem Scanner registriert Picker Hillyard jeden seiner Arbeitsschritte. Auf einem großen Display läuft jedes Mal aufs Neue eine Stoppuhr. Eins. Zwei. Drei Sekunden. Amazon dokumentiert die Zeiten. Ein gewisser „Battle“, ein Wettbewerb untereinander, sei erwünscht, erklärt Stephan Eichenseher, der als Pressesprecher bei Amazon durch das Lager in Winsen führt. „Wir sehen auf Teamebene und bei einzelnen Mitarbeitern, was rausgeht.“ Die sogenannte Performance-Rate steht auch auf dem Display. Mitarbeiter würden aber nur in Ausnahmefällen darauf angesprochen, versichert Eichenseher. Sobald die Beschäftigten aufhören zu arbeiten – etwa auf Toilette gehen – kann der Manager die sinkende Arbeitsrate theoretisch sehen.

Das Display (rechts) zeigt den Arbeitern, welche Produkte sie aus dem Regal entnehmen sollen – und auch die Zeit, die sie dafür benötigen. Quelle: Clemens Heidrich

Derzeit Lieferverzögerungen wegen Corona

Amazon ist der weltweite Big Player im E-Commerce. Das Unternehmen erwirtschaftete 2019 allein in Deutschland etwa 22 Milliarden Umsatz. Der Gründer, Jeff Bezos, ist einer der reichsten Menschen der Welt. Amazon durchdringt nicht nur mit dem Handel viele Bereiche des Lebens seiner Kunden. Es gibt auch Musik, Filme, frische Lebensmittel – und mit Alexa kommt der Weltkonzern dauerhaft im Zuhause der Menschen an. Laut der Studie „Amazonisierung des Konsums“ des Instituts für Handelsforschung (IFH Köln) orderte ein repräsentativer Amazon-Käufer 2017 im Schnitt 41 Artikel pro Jahr – doppelt so viele wie 2013.

Derzeit, aufgrund der Corona-Krise, dürfte die Rate noch weiter gestiegen sein. Für Kunden ist das vor allem an einem Hinweis auf der Webiste zu sehen: „In ihrer Region kommt es vorübergehend zu längeren Lieferzeiten“, heißt es dort zeitweise. Die Verzögerung hänge an zwei Dingen, sagt Pressesprecher Eichenseher. Zum einen gebe es natürlich mehr Bestellungen, zum anderen habe Amazon sich entschlossen zu priorisieren – also Produktgruppen wie Hygieneartikel oder Ausstattung fürs Homeoffice, die Menschen derzeit nötiger bräuchten, schneller zu verschicken. In Italien und Frankreich liefert Amazon derzeit sogar nur noch lebensnotwendige Produkte. Zuvor hatte es bereits Streiks der Mitarbeiter gegeben, weil sie den Schutz bei der Arbeit als unzureichend empfanden.

Amazon fährt große Imagekampagne zu Arbeitsbedingungen

Dass die Geschwindigkeit und die Annehmlichkeiten, die der Handelsgigant bietet, nicht auf Kosten der Arbeitsbedingungen gehen, sollen alle Kunden sehen. Seit einigen Monaten zeigt Amazon Besuchern einige seiner Logistikzentren. Trotz seines Erfolgs fährt das Unternehmen derzeit eine breit angelegte Imagekampagne in Fernsehen und Zeitungen. In Hochglanzspots berichten Mitarbeiter, wie gut es ihnen dort gehe. „Wir haben in der Kommunikation gemerkt, dass es wichtig ist, Transparenz zu zeigen“, meint Pressesprecher Eichenseher.

Neben der Werbung bietet Amazon deshalb auch Besuchertouren. Kunden können sich die Bedingungen vor Ort anschauen. „Dann macht man immer mal so ein paar Fußübungen und dann geht das wieder“, sagt eine Mitarbeiterin aus dem sogenannten Packing im TV-Spot auf die Frage eines Besuchers, ob acht Stunden Stehen erträglich seien. Die Performance-Rate sei ein Ziel, nicht ein Zwang, heißt es in einer anderen Werbung. Seit Sommer 2019 hätten sie bei Amazon über 10.000 Besucher gehabt, meint Eichenseher. „Das kann man nicht inszenieren.“

Verdi : „Darüber können wir nur sarkastisch lachen“

„Darüber können wir nur sarkastisch lachen“, sagt Eva Völpel, Pressesprecherin bei der Gewerkschaft Verdi, über die Imagekampagne des Unternehmens. Die Betriebsräte und Verdi hätten derart Druck aufgebaut, dass Amazon diese Kampagne für notwendig erachte. Die Gewerkschaft rückt die Arbeitsbedingungen bei Amazon seit Jahren immer wieder in den Fokus. „Es gibt eine Unternehmenskultur von ständiger Vergleichbarkeit“, meint Völpel. Amazon gehe dabei über die Grenzen – mit einer Kombination aus Monotonie, Druck und den geforderten Perfomance-Raten.

Wie läuft die Ausbildung zum Picker bei Amazon ?

Die Voraussetzungen für Bewerber bei Amazon in Winsen klingen zunächst niedrig: Motivation, Bereitschaft zu körperlicher Arbeit, Schichtdienst und gute Deutsch- oder Englischkenntnisse fordert das Unternehmen – und ein Mindestalter von 18 Jahren. Wer an Jordan Hillyards Arbeitsplatz als Picker anfangen möchte, bekommt eine zweitägige Einweisung oder ein vierstündiges Tutorial auf dem Bildschirm. Bis zehn Tage danach schaut ein Betreuer drauf – das ist die Ausbildung.

Arbeiten neben dem Fließband: Die sogenannten Packer verstauen die Produkte in passende Pakete. Quelle: Clemens Heidrich

An diesem Donnerstag in der Vor-Corona-Zeit wirkt die Halle zur Mittagszeit in Winsen recht menschenleer – die Hauptversandtage sind Montag und Dienstag für die Bestellungen vom Wochenende. Eines fällt aber sofort auf: Die Amtssprache ist Englisch – weil hier viele Ausländer arbeiten. Gerade für Geflüchtete, deren Ausbildung nicht anerkannt würde, sei der Job attraktiv, heißt es vom Unternehmen. Amazon arbeitet nach eigenen Angaben nicht mit Zeit- oder Leiharbeitsfirmen zusammen. Pressesprecher Eichenseher spricht zudem von etwa 80 Prozent unbefristeten Verträgen – und 50 Prozent der Mitarbeiter arbeiteten bei Amazon mehr als fünf Jahre.

Wegen Corona soll das Team um 350 Arbeiter wachsen

Nun soll das Team in Deutschland weiter wachsen, weil Amazon in der Krise wächst. Das Unternehmen sucht bundesweit 350 Arbeiter für Voll- und Teilzeitstellen. Explizit seien auch Menschen willkommen, die von der Krise derzeit wirtschaftlich betroffen seien – „bis sich die Dinge wieder normalisieren und ihr früherer Arbeitgeber in der Lage ist, sie weiterzubeschäftigen“, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens. In den USA sollen sogar 100.000 neue Mitarbeiter eingestellt werden.

Für Neueinsteiger zahlt Amazon 11,71 Euro die Stunde

Für Einsteiger bietet Amazon folgende Stellenausschreibung: 11,71 Euro brutto pro Stunde, mehr als 2 Euro über dem Mindestlohn. Hinzu kommen eine kostenlose Erwerbsunfähigkeits- und Lebensversicherung sowie 28 Urlaubstage bei einer Fünf-Tage-Woche. Nach Angaben des Unternehmens kommt ein Mitarbeiter nach zwei Jahren schon auf etwa 2589 Euro brutto im Monat. Diese Höhe ist allerdings nur zu erreichen, wenn Fehler, Stückzahl und Krankheitsfälle im Team entsprechend ausfallen – und die Prämie ausgezahlt wird.

Auf die Produktrate der Arbeiter oder die Arbeitszeit soll das derzeit hohe Bestellaufkommen derweil keinen Einfluss haben. „Im Grunde genommen läuft alles ganz normal weiter, wir sind nicht in einem Spezialmodus“, sagt Eichenseher. Stattdessen wolle Amazon den Bruttolohn pro Stunde bis Ende April um 2 Euro aufstocken – um die Arbeit zu würdigen, wie es heißt.

Obst, Busshuttle und Klimaanlage

Auch offensichtlich tut Amazon einiges, damit die Bedingungen vor Ort angenehm wirken. Kostenlose Getränke, Obst, Busshuttle-Service, klimatisierte Halle und Gesundheitstrainings. Sicherheit wird zudem groß geschrieben – keine Treppe kommt ohne Plakat mit dem Hinweis aus, dass die Handläufe benutzt werden sollen. Und zu den Annehmlichkeiten zählt Pressesprecher Eichenseher eben auch den Einsatz der Robotik.

„Mitarbeiter als Anhängsel digitaler Prozesse“

„Es kommt immer mehr Technologie dazu, die körperlich repetitive Arbeit unterstützt“, sagt Eichenseher. Für Orhan Akman, Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel bei Verdi und damit auch zuständig für Amazon, liegt im Einsatz der Robotik und deren Folgen aber das größte Problem. Amazon sei ein finanz- und leistungsstarkes Unternehmen, in dem den Mitarbeitern viel abverlangt werde, meint er. „Das verstärkt sich durch den Einsatz der Robotik, weil sie alles berechnet und vorgibt. Die Mitarbeiter fühlen sich dadurch nur noch als Anhängsel der digitalen Prozesse." Akman nennt es eine „Industrialisierung der Dienstleistung“ – im Gegensatz zur Fließbandarbeit gehe durch die Isolierung der Mitarbeiter aber der soziale Charakter verloren. „Die Arbeiter haben kaum noch Kontakt zu ihren Kollegen während der Tätigkeit.“

Orhan Akman von Verdi kritisiert die neuen Arbeitsbedingungen bei Amazon vor allem wegen des fehlenden Kontakts unter den Mitarbeitern. Quelle: Kay Herschelmann

„Wir sind kein perfektes Unternehmen“

Persönlich war Akman noch nicht vor Ort. Seine Wertungen resultieren aus wissenschaftlichen Untersuchungen und Berichten der Gewerkschaftsmitglieder, die bei Amazon arbeiten. Wenn sie mehrere Minuten ohne Arbeit dastünden, würden sie etwa in verschiedenen Formen darauf aufmerksam gemacht. „Wir sind kein perfektes Unternehmen – vielleicht haben wir auch mal einen Manager, der den falschen Ton wählt“, sagt Sprecher Eichenseher dazu. Und natürlich gebe Amazon Rückmeldung bezüglich der Leistung – wie in jedem anderem Betrieb auch. Aber: „Keiner wird aufgrund der Performance-Rate entlassen.“ Manchmal reiche es aber auch schon, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie überwacht werden, sagt hingegen Akman. Das gelte zum Beispiel für die vielen Kameras am Robotikfeld, die laut Amazon aber nur den Sicherheitsbereich zum Eingang überwachen.

Laut Amazon überwachen die Kameras in Winsen nur das Robotikfeld, damit kein Unbefugter den Sicherheitsbereich betritt. Quelle: Clemens Heidrich

Verdi will einen Tarifvertrag, Amazon lehnt Gespräche ab

All das würde Verdi-Vertreter Akman gern in einem Tarifvertrag mit Amazon regeln. Aber das Unternehmen verweigert die Zusammenarbeit. „Was die Gewerkschaft fordert, haben wir eigentlich schon“, sagt Eichenseher. Und einen Tarifvertrag sehe er auch einfach nicht mehr als die angemessene Variante für die Abbildung des Amazon-Arbeitsmodells an – beispielsweise aufgrund der vielen ungelernten Arbeitskräfte.

Ein Mitarbeiter als Beweis des Slogans

Ungelernt – zumindest im Handels- und Logistikbereich – kam auch Christian Schulz 2017 zu Amazon in die Lüneburger Heide. Der 33-jährige Brandenburger hatte zuvor als Koch in einem großen Hotel gearbeitet. Heute steht er für das, was Amazon nach außen gern predigt. „Work hard, have fun, make history.“ Er grüßt in der Winsenser Halle mit der Faust statt per Handschlag, stellt sich mit seinem Vornamen Christian vor, bietet das Du an. Ein eloquenter Typ, der vor Ort als sogenannter Problem-Solver arbeitet. Eine Amazon-Bezeichnung für Mitarbeiter, die beispielsweise Produkten ohne Barcode nachspüren.

Christian Schulz arbeitet seit der Eröffnung 2017 im Logistikzentrum in Winsen. Quelle: Clemens Heidrich

„In der Küche habe ich mir den Arsch abgearbeitet“, sagt Schulz. Sein Sozialleben sei mit Mitte 20 auf der Strecke geblieben. All das, was häufig über Amazon berichtet werde und was er über Youtube-Videos erfahren habe, könne er eher über seinen ehemaligen Job sagen. Abmahnungen, Druck oder den Stress aus der Küche gebe es hier nicht. Stattdessen: „Viele Nationen in einem sehr familiären Team.“ Die meisten hier wollten einfach eine solide, regelmäßige Arbeit, meint Schulz. Und im Vergleich zur Küche sei die Arbeit bei Amazon „ein Butterkeks“.

Von Sebastian Stein