Amt Neuhaus

Johanna Lange singt ihr Brückenlied, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Aus einer Mappe auf dem Wohnzimmertisch kramt sie den Text, steht auf und tönt, ohne den Zettel dann anzusehen, in vollem Alt: „Auf eine Brücke, auf eine Brücke, da warten wir schon lang ...“ Der Refrain ist immer derselbe, seit Lange vor einem Besuch des damaligen Ministerpräsidenten Christian Wulff in Neuhaus den Brückenchor gründete.

Die Strophen passt die 83-Jährige der aktuellen Entwicklung an – wie vor zwei Wochen, als sie mit dem Chor nach einigem Hin und Her bei einem Besuch des Landtagspräsidiums auftreten durfte. „Wann lässt sich ein Politiker aus Hannover im Amt Neuhaus schon mal sehen?“, hieß es da.

,,Wo ein Wille ist, gibt es auch Wege“: Johanna Lange hat den Brückenchor in Amt Neuhaus gegründet. Quelle: Gabriele Schulte

Viele fühlen sich auch nach 30 Jahren Deutscher Einheit und 27 Jahren Rückgliederung der Gemeinde östlich der Elbe nach Niedersachsen vom Rest des Landes abgehängt. Schon damals hatten Politiker eine Brücke über den hier schmalen Fluss angekündigt – dass sie noch immer nicht gebaut wurde, verstärkt dieses Gefühl. Mal wurde sie als „Brücke der Einheit“ versprochen, mal als „Brücke der Herzen“ bezeichnet.

Amt Neuhaus – per Staatsvertrag in Niedersachsen Als einziges Gebiet wurden Neuhaus und umliegende Dörfer im Zuge der Deutschen Einheit Teil eines anderen Bundeslandes und eines westdeutschen Landkreises. Per Staatsvertrag wechselten sie am 30. Juni 1993 vom Land Mecklenburg-Vorpommern nach Niedersachsen, im Oktober 1993 wurde die Gemeinde Amt Neuhaus gebildet. Vorausgegangen war eine einstimmige Entscheidung der acht Ortsräte, eine direkte Bürgerbefragung gab es nicht. Niedersachsens Innenminister Gerhard Glogowski überbrachte die Nachricht am 29. Juni 1993 persönlich in Neuhaus und löste spontane Feiern aus. Gleichzeitig wurden aus der Nachbargemeinde Teldau die drei Ortsteile Neu Bleckede, Neu Wendischthun und Stiepelse nach Niedersachsen umgegliedert. Zunächst hatte das Gebiet nach der Wiedervereinigung noch zum Landkreis Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern gehört. Die Rückgliederung hat historische Gründe: Fast auf den Tag genau 48 Jahre hatte die Elbe als DDR-Staatsgrenze eine Region getrennt, die zuvor beidseits des Flusses Teil von Lüneburg war. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das ehemals hannoversche Gebiet um Neuhaus zwar kurz Bestandteil der britischen Besatzungszone. Unter anderem weil es keine Brücke für die Versorgung gab, übergaben es die Briten im Juli 1945 aus praktischen Gründen aber an die sowjetische Besatzungszone. Amt Neuhaus liegt am ökologisch wertvollen Grünen Band Deutschland und gehört seit 2002 komplett zum Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue. In der Gemeinde leben knapp 5000 Menschen auf 240 Quadratkilometern.

Doch die fehlende Brücke bestimmt auch den Alltag. Die Bewohner von Amt Neuhaus machen sich per Fähre auf einen umständlichen, trotz Jahreskarte kostspieligen Weg in Richtung der Kreisstadt Lüneburg; Warten am Anleger inklusive. Entschleunigung, wie Touristen sie schätzen, ist für Pendler kein Spaß. Das Schiff fährt weder bei Hoch- noch bei Niedrigwasser, nicht bei Eisgang und schon gar nicht nachts. Wer Frühschicht arbeitet oder abends ins Theater will, muss große Umwege über Brücken in Nachbarkreisen in Kauf nehmen. Nach Lüneburg ist eine Strecke dann 60 statt 40 Kilometer lang.

Handwerker wollen schneller über die Elbe

Ein Schild am Fähranleger in Neu-Bleckede erinnert an die Teilung. Quelle: Gabriele Schulte

Deshalb gibt es einen Brückenverein, mit Mitgliedern von beiden Seiten der Elbe. Nicht zuletzt Handwerker und andere Unternehmen haben Interesse an einer zügigen Verbindung. Zwar springen am westlichen Elbufer Protestbanner gegen eine Brücke ins Auge; dorthin hat es manch Ruhesuchenden aus der Großstadt gezogen. Bei einer Bürgerbefragung im Kreis Lüneburg parallel zur Landtagswahl 2013 hat sich eine deutliche Mehrheit jedoch für den Bau ausgesprochen, in der Gemeinde Neuhaus lag die Zustimmung bei 92,3 Prozent.

Landrat nimmt das Land in die Pflicht

„Auch eine Verantwortung Niedersachsens“: Jens Böther, Landrat in Lüneburg. Quelle: Landkreis Lüneburg

Damals scheiterte das Vorhaben vor Gericht an formalen Fehlern. Der neue Landrat Jens Böther setzt sich für ein neues Planfeststellungsverfahren ein. Er war es, der kürzlich beim Besuch aus Hannover den Auftritt des Brückenchors ermöglichte. „Ich sehe da auch eine Verantwortung Niedersachsens,“ sagt Böther. Tatsächlich hat das Land Geld in Aussicht gestellt.

Still ist es im Amt Neuhaus entlang der endlosen Deiche und Auen, die Landschaft prägenden Alleen und idyllischen Streuobstwiesen. Gelegentlich tuckert in der Ferne ein Trecker, trompetet eine Formation Kraniche über der Elbe. Pferde und Schafe, oft seltene Rassen, grasen neben liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern.

Wer die Beschaulichkeit liebt und Amt Neuhaus nicht oft verlassen muss, wie Jan Trierweiler in Konau, kommt auch ohne Brücke aus. „90 Prozent meiner Aufträge sind hier in der Gemeinde“, sagt der Tischlermeister. Seinem Sohn, der am anderen Elbufer in Bleckede zur Schule geht, würde der Bau den Weg allerdings leichter machen, sagt er: „Wenn die Fähre ausfällt, kann so eine Busfahrt über die Dörfer und die Lauenburger Brücke schon mal zweieinhalb Stunden dauern.“ Auch zum Einkaufen oder zum Arzt zieht es viele Bewohner eher ins mecklenburgische Hagenow oder Schwerin.

Erzählt von langen Wegen: Tischler Jan Trierweiler in Konau. Quelle: Gabriele Schulte

Trierweiler und andere, die sich im Förderverein für das einzigartig erhaltene Marschhufendorf Konau engagieren, treibt seit Kurzem ein anderes Thema um: der Rückzug der Lüneburger Sparkassenstiftung aus allen Projekten in der Gemeinde. Die Stiftung begründet das mit ihren Finanzen und hat ein von Ehrenamtlichen gestaltetes Museum (unter anderem mit Schlüsseln der früheren Grenzer und anderen DDR-Relikten) in der historischen Durchfahrscheune des Hofs Konau 11 abgesperrt. Dort soll renoviert werden, doch Bauarbeiter sind nicht zu sehen. „Wo wir so viel Arbeit da reingesteckt haben“, sagt Gudula Heintzmann vom Förderverein. Auch andere Projekte in der Gemeinde, die die Stiftung bisher unterstützte, sind plötzlich gefährdet. „Abgehängt“ – das Wort fällt in diesem Zusammenhang wieder.

Arbeit im Westen, Bezahlung nach Ost-Tarif

Bürgermeister Andreas Gehrke vor dem Rathaus in Neuhaus. Quelle: Gabriele Schulte

Bürgermeister Andreas Gehrke in Neuhaus sucht Lösungen, hat mögliche andere Fördertöpfe im Blick. Er weist auf die grundlegenden Unterschiede hin, die nach Jahrzehnten der Einheit weiter bestehen. Nicht nur Postleitzahl und Vorwahl sind „ostdeutsch“ geblieben. Beim Staatsvertrag von 1993 blieb eine Anpassung der Tarife außen vor. „Hier müssen die Rathausmitarbeiter 40 Stunden arbeiten“, berichtet Gehrke. „Auf der anderen Elbseite sind es 39.“ Auch bei den Renten gilt das Amt Neuhaus als östliches Beitrittsgebiet.

Ost oder West: Geschichtslehrerin Annegret Panz hält das inzwischen für nebensächlich. Die Vorsitzende des Begegnungsvereins ist im Amt Neuhaus im 500-Meter-Sperrgebiet hinter dem Elbdeich aufgewachsen. Sie durfte dort keine Besuche von Mitschülern empfangen, keine Konfirmation feiern, sich generell nicht frei öffentlich äußern. Panz hat miterlebt, wie Nachbarn vom DDR-Regime zwangsumgesiedelt wurden, Hals über Kopf ihre Höfe verlassen mussten. Neben einer Ausstellung in Konau erinnern zwei Wachtürme und ein Stück Grenzzaun an diese Zeit. Die 58-Jährige sagt: „Da überwiegt eindeutig der Zugewinn an Freiheit, die man heute hat.“

Geschichtslehrerin Annegret Panz vom Begegnungsverein vor dem Pforthaus, dem ältesten Gebäude in Neuhaus. Quelle: Gabriele Schulte

Das sieht auch Gisela von Rautenkranz vom „Café von Rautenkranz“ so. Mit vier Generationen leben die 89-Jährige und ihre Familie in Darchau nahe dem Fähranleger. Die Gaststätte hat eine lange Tradition. Als die DDR das Dorf zur Sperrzone machte, musste sie schließen. Im August 1990 öffnete sie wieder. Der selbst gebackene Kuchen lockt Einheimische wie Touristen – wegen Corona zurzeit an Tische in Hof und Scheune.

Café wieder geöffnet: Gisela von Rautenkranz in Darchau. Quelle: Gabriele Schulte

Als am 25. November 1989 die erste Fähre wieder nach Neu-Darchau auf der anderen Elbseite fuhr, durfte Gisela von Rautenkranz das geöffnete Grenztor als erste durchschreiten. „Wenn du nach 40 Jahren diesen Weg wieder gehst, das Gefühl ist unbeschreiblich“, erzählt sie. Und die fehlende Brücke? „Wirtschaftlich gesehen müsste sie sein“, meint von Rautenkranz. Sie glaube aber nicht daran, ergänzt sie und lächelt verschmitzt: „Eine Brücke war hier schon vor dem Krieg abgesteckt.“ Andererseits: Die Menschen im Amt Neuhaus haben stets langen Atem bewiesen.

Von Gabriele Schulte