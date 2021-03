Hannover

Im Fall von angeblichen Ermittlungsfehlern der Polizei bei Kindesmissbrauch im Landkreis Northeim gibt es eine unerwartete Wendung. Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat die Vorgänge geprüft und sieht im Gegensatz zum Innenministerium keine Verfehlungen der Beamten. Dadurch gerät plötzlich Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) unter Druck. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) forderte seinen Rücktritt. Die FDP im Landtag hat Akteneinsicht beantragt.

Staatsanwaltschaft sieht keine Fehler

Die Staatsanwaltschaft teilte am Donnerstag mit, dass sie bei ihrer Prüfung keine strafrechtlich relevanten Polizeifehler festgestellt habe. Dabei ging es um mögliche Fälle von Kindesmissbrauch, auf die das Jugendamt Northeim die Polizei 2019 aufmerksam gemacht hatte. Ein Verdächtiger war jedoch erst ein Jahr später festgenommen worden.

Im Ergebnis seien die Hinweise des Jugendamts an die Polizei Northeim zwar begründet besorgniserregend gewesen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Einen strafrechtlichen Anfangsverdacht gegen die mutmaßlichen Täter enthielten sie ihrer Ansicht nach aber nicht. „Die Beschäftigung mit den Jugendamtsinformationen hätte möglicherweise polizeiintern etwas intensiver ausfallen können“, hieß es. Strafrechtlich sei die Sachbearbeitung jedoch nicht von Relevanz.

Ministerium prüft monatelang

Das Innenministerium, das den Fall nach eigenen Angaben mehr als ein halbes Jahr geprüft hat, war zu einem ganz anderen Schluss gekommen. Missverständnisse zwischen der Polizei in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen könnten zu vermeidbaren Fällen von Kindesmissbrauch geführt haben, hatte Landespolizeipräsident Axel Brockmann Ende Februar vor dem Sozialausschuss des Landtags gesagt. „Die Polizei hätte die Staatsanwaltschaft informieren müssen.“

Das Jugendamt hatte Brockmann zufolge im April 2019 Hinweise auf Kindesmissbrauch im Umfeld zweier Familien an die örtliche Polizei übermittelt. „Trotz deutlicher Hinweise des Jugendamtes“ habe die Polizei Northeim den Anfangsverdacht gegen zwei Männer aus dem Landkreis nicht geprüft. Einer davon, ein 49-Jähriger, ist inzwischen angeklagt, weil er mehrere Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben soll. Der Mann hatte Kontakt zum Haupttäter der Missbrauchsserie auf dem Campingplatz in Lügde in Nordrhein-Westfalen.

Warum musste Lührig gehen?

Die DPolG sieht nach der Prüfung der Staatsanwaltschaft nicht nur die Polizeiinspektion Northeim, sondern auch den jüngst von Pistorius entlassenen Göttinger Polizeipräsidenten Uwe Lührig vom Vorwurf entlastet, folgenschwere Fehler bei den Ermittlungen in Fällen von Kindesmissbrauch gemacht zu haben. Über die Gründe für den Rauswurf von Lührig hatte sich der Innenminister allerdings nie öffentlich geäußert. Die Gewerkschaft forderte Pistorius auf, „politische Verantwortung zu übernehmen und sofort zurückzutreten“. Die Art und Weise wie die Kollegen vorschnell verurteilt würden, sei nicht hinnehmbar.

Auch die Polizeigewerkschaft GdP kritisierte „pauschale Vorwürfe“ aus der Politik. Diese führten dazu, „dass das Vertrauen in die gute polizeiliche Arbeit schwindet und die Ermittler der Polizei in ihrer schwierigen Tätigkeit massiv belastet“, erklärte GdP-Landeschef Dietmar Schilff. Er sieht die Verantwortung dafür allerdings nicht bei Pistorius oder Brockmann, sondern bei der Landtagsopposition, die sich kritisch über die Polizeiarbeit und das Innenministerium geäußert hatte.

FDP fordert Akteneinsicht

Der FDP-Abgeordnete Marco Genthe forderte Pistorius auf, die „erhebliche Diskrepanz“ zwischen den Feststellungen seines Ministeriums und den Prüfungen der Staatsanwaltschaft schnellstmöglich zu erklären. Die FDP beantragte am Donnerstag im Innenausschuss Akteneinsicht und eine Unterrichtung. Auch Genthe vermutet einen Zusammenhang mit dem Fall Lührig.

Von Marco Seng