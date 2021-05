Hannover

Der Landpastor Marcus Piehl muss am Donnerstag, 6. Mai, bei seinem Vorgesetzten, Superintendent Christian Castel, erscheinen. Grund ist ein Artikel im Gemeindeblatt des Geistlichen aus Nordstemmen im Landkreis Hildesheim. Hier hatte sich der Pastor kritisch zur Diskussion um das dritte Geschlecht geäußert und sich gegen geschlechtsdiverse Menschen und ihre Lebensentwürfe gewendet. Sie seien ein Angriff auf Gottes Ordnung.

Hat Gott wirklich keinen Humor?

Die Leitung der hannoverschen Landeskirche reagierte prompt und distanzierte sich. „Wir verurteilen jede Form der Diskriminierung. Kein Wenn. Kein Aber“, postete sie in den sozialen Medien, in denen der Gemeindebriefbeitrag aus der Hildesheimer Provinz schnell Wellen schlug. Der 50-jährige Pastor Piehl hatte in seinem Kommentar eine Debatte um Feminismus und Rassismus aufgespießt, die die promovierte Linguistin Reyhan Sahin (auch bekannt als Lady Bitch Ray) unter anderen mit der SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken geführt hatte. Den Künstlernamen Sahins, die er als „Porno-Rapperin“ bezeichnete, hatte der Pastor mit „Dame Schlampenstrahl“ übersetzt. Die SPD und auch teilweise die Kirche unterstützten einen ziemlich großen Umwandlungsprozess, der sich gegen die göttliche Ordnung richte. Aber Gott sei durchaus einer, „mit dem nicht zu spaßen ist“, schrieb Pastor Piehl.

Den Superintendenten Castel erreichten inzwischen etliche Protestschreiben. Er bestellte den Pastor daraufhin ein. „Ich finde den gesamten Beitrag ausgesprochen fruchtlos und möchte wissen, was Pastor Piehl eigentlich bezwecken will: Was ist seine Absicht?“ Auch er träume von einer großen toleranten Christengemeinschaft, aber da, wo man andere derart herabsetze, höre die Toleranz aus, sagte der Superintendent der HAZ. Der Pastor habe den Gemeindebrief für seine Privatmeinung instrumentalisiert.

Vergleiche mit dem Dritten Reich angedeutet?

Auch die oberste Kirchenleitung in Hannover ist verärgert über den Meinungsbeitrag, vor allem über versteckte Hinweise, die man schnell auch als Vergleich mit dem Dritten Reich verstehen könnte. „Wir haben als Kirche mindestens in den letzten hundert Jahren sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, Bewegungen zu unterstützen, die gerade populär waren“, schrieb Dorfpastor Piel. „Aus Sicht der Landeskirche enthält der Gemeindebriefartikel von Pastor Marcus Piehl grundlegend falsche und gefährliche Positionen. Darüber wird es zeitnah Gespräche mit ihm geben“, sagte Landeskirchensprecher Benjamin Simon-Hinkelmann.

Die harsche Reaktion ist ein Hinweis auf den enormen Wertewandel, den es in der hannoverschen Landeskirche gegeben hat. Noch in den Achtzigerjahren wurden hier schwule Pastoren aus dem Amt gedrängt. Ein anderes Beispiel für den Kultur- und Wertewandel gibt es auch aus dem Landkreis Hildesheim. So leben 15 Kilometer von Nordstemmen entfernt die beiden lesbischen Pastorinnen Ellen und Steffi Radtke im Pfarrhaus in Eime. Mit ihrem – nicht immer geschmackssicheren – Podcast „Anders Amen“ haben sie große Erfolge in der queeren Szene gefeiert. Ellen Radtke, die sich per Tweet ebenfalls über den Beitrag ihres Kollegen empört hatte, reagierte erfreut auf die prompte Distanzierung der Kirchenleitung – mit einem geposteten Herzen.

Von Michael B. Berger