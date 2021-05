Hannover

Nach vielfältigen Protesten hat sich der Gemeindepfarrer Marcus Piehl aus Nordstemmen (Kreis Hildesheim) am Freitag öffentlich für seinen Beitrag im Gemeindeblatt entschuldigt, in dem er sich deutlich gegen Geschlechtervielfalt ausgesprochen und die Rapperin Reyhan Sahin (auch bekannt als Lady Bitch Ray) angegriffen hatte. „Ich bedauere aufrichtig die Verletzungen und Irritationen, die dieser Artikel ausgelöst hat. Durch meine Aussagen in dem Beitrag fühlen sich Menschen diskriminiert und verletzt. Ich bitte alle, denen ich in dieser Weise weh getan habe, um Entschuldigung“, schrieb Piehl. Auch wenn er aus seinem biblischen Verständnis heraus manche aktuelle gesellschaftliche Entwicklung kritisch sehe, sei seine Vorgehensweise „nicht fruchtbar“ gewesen, schrieb der Geistliche.

Durch das Netz wurde „die Privatmeinung“ schnell publik

Der 50-jährige Pastor Piehl hatte in seinem Kommentar eine Debatte um Feminismus und Rassismus aufgespießt, die die promovierte Linguistin Sahin unter anderen mit der SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken geführt hatte. Den Künstlernamen Sahins, die er als „Porno-Rapperin“ bezeichnete, hatte der Pastor mit „Dame Schlampenstrahl“ übersetzt. Die SPD und auch die Kirche unterstützten einen ziemlich großen Umwandlungsprozess, der sich gegen die göttliche Ordnung richte. Aber Gott sei durchaus einer, „mit dem nicht zu spaßen ist“, hatte der Pastor geschrieben.

Der Gemeindeblattartikel erreichte durch das Internet schnell ungeahnte Verbreitung. Auch die angegriffene Rapperin Sahin meldete sich zu Wort und kreidete dem Pastor an, „frauenfeindlichen und wissenschaftsfeindlichen Stuss“ von sich zu geben. Den zuständigen Superintendenten Christian Castel erreichten zahlreiche Proteste aus der Gemeinde. Er bestellte den Geistlichen ein und machte klar, dass Piehl den Gemeindebrief für seine „Privatmeinung“ instrumentalisiert habe. So sah es auch der Kirchenvorstand in Nordstemmen, der sich am Donnerstagabend in einer Krisensitzung einstimmig vom Inhalt des Gemeindebriefes distanzierte.

Ist der Pfarrer noch in Nordstemmen zu halten?

Der Pastor betonte nun, er toleriere unterschiedliche Beziehungs- und Familienformen, in denen Menschen verlässlich zusammenlebten und füreinander Verantwortung übernähmen. Er bitte alle Verantwortlichen in der Kirchengemeinde und alle Gemeindemitglieder in Nordstemmen um Verzeihung „für all das, was mein Artikel ausgelöst hat“. Ich hoffe sehr, dass wir in Gesprächen einen guten Weg finden, um die Verletzungen zu heilen, die entstanden sind.“

Doch ob der Pastor nach den Zuspitzungen der vergangenen Tage auf Dauer in der Gemeinde haltbar ist, scheint sehr fraglich. Wie es hieß, hätten einige Menschen ihren Kirchenaustritt angedroht oder ihre Kinder aus der Jugendarbeit der Nordstemmer Gemeinde genommen.

Von Michael B. Berger