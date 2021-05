Wolfsburg

Zwei Unbekannte haben in der Nähe des Kinderspielplatzes am Salzteich in Wolfsburg eine 13-Jährige angegriffen. Das Mädchen wurde schwer verletzt und wird derzeit stationär im Klinikum behandelt. Es gibt eine Beschreibung der Täter – die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe.

Plötzlich wird das Mädchen von zwei unbekannten Männern angegriffen

Die junge Wolfsburgerin war am Dienstagnachmittag um 16.15 Uhr auf dem Weg am Salzteich in der Nähe des Stettiner Rings unterwegs. Sie war gerade am Spielplatz vorbeigegangen, als ihr zwei unbekannte Männer entgegen kamen. „Plötzlich und unvorhersehbar wurde sie von den beiden Unbekannten angegriffen und körperlich attackiert“, berichtet Polizeisprecher Thomas Figge. Die 13-Jährige stürzte zu Boden.

Polizei sucht Zeugen: Eine 13-Jährige aus Wolfsburg ist in der Nähe des Kinderspielplatzes am Salzteich von zwei Männern schwer verletzt worden. Quelle: Britta Schulze/Archiv

Die beiden Unbekannten flüchteten in Richtung Stettiner Ring. „Das verletzte Kind begab sich unverzüglich zu einer in der Nähe wohnenden Verwandten, die die Eltern informierte“, so Figge weiter. Diese alarmierten Polizei und den Rettungsdienst. Sanitäter versorgten die 13-Jährige und brachten sie mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet – zunächst gegen Unbekannt. Nähere Angaben zu den Verletzungen machten die Ermittler nicht.

Warum das Mädchen angegriffen wurde, steht noch nicht fest. Konkrete Anhaltspunkte etwa auf einen versuchten Raubüberfall gibt es laut der Polizei derzeit nicht, auch ob es sich bei dem Angriff um eine „Übersprungshandlung“ wegen Alkoholisierung handelte, ist unklar. Einer der Täter soll eine Bierflasche in der Hand gehalten haben. Fest steht: „Die Aussagen des Mädchens sind für uns sehr glaubwürdig“, so Figge.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Ermittler suchen nach zwei männlichen Tätern, die etwa 180 Zentimeter groß und circa 18 Jahre alt sind. Einer hatte kurzes, blondes Haar und blaue Augen. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Der andere Täter hatte dunkle kurze Haare, einen dunklen Bart und war mit einem grünen Kapuzenpullover und dunkler Jeans bekleidet. Er hatte eine Bierflasche in der Hand. Beide Täter trugen einen Nasenmundschutz vor dem Gesicht. Einer von ihnen soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben.

„Da der Bereich durch Hundebesitzer, Radfahrer und Spaziergänger stark frequentiert ist, hoffen die Ermittler darauf, dass Anwohnern, Passanten oder Autofahrern die beiden Täter aufgefallen sind“, so Figge.

Von RND/WAZ