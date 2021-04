Wolfsburg

Der gewaltsame Tod des jungen Hundes Monti hat eine Welle der Empörung ausgelöst. Die sozialen Medien werden mit Mitleidsbekundungen und Wut auf die mutmaßlichen Angreifer geflutet. Doch hat wirklich eine Gruppe vermummter Jugendlicher das Tier zu Tode getreten, wie der Besitzer erzählt? Recherchen zeigen eine andere mögliche Variante der Geschichte.

Veterinäramt schickt Monti zu Experten nach Hannover

Eigentlich hätte Monti inzwischen schon eingeäschert werden sollen. Doch dafür habe das Veterinäramt seine Zustimmung verweigert, berichtet Montis Halter. Eine Obduktion wolle er nach Möglichkeit verhindern: „Wir möchten gerne, dass er ganz verbrannt wird, nicht mit fehlenden Organen.“ Nach Informationen dieser Zeitung liegt das jedoch nicht in seinem Ermessen, Monti wird bereits von Experten in Hannover obduziert.

Tierschützer hatten Monti schon länger auf dem Radar

Für Montis Familie ist es nicht die erste Begegnung mit dem Veterinäramt. Monti habe schon seit längerem unter Beobachtung gestanden, berichtet sein Halter. Im Februar sei unangekündigt eine Mitarbeiterin des Veterinäramts vorbeigekommen, um den Hund zu begutachten. „Jemand hat uns angezeigt“, sagt der Hundehalter. „Irgendwer will uns schaden.“

Zum Kontrollbesuch beim Veterinäramt kam es nicht mehr

Die Expertin habe festgestellt, dass der Hund zu dünn gewesen sei, gibt der Wolfsburger an. Das sei aber kein Wunder, er sei nun mal viel mit dem Hund spazieren gegangen, deshalb habe der Mischling aus Border Collie und Berner Sennenhund Schwierigkeiten gehabt, Gewicht zuzulegen.

Wurde nur zehn Monate alt: Das Veterinäramt hatte den Mischling seit Februar im Auge. Zu einem Kontrolltermin kam es nun nicht mehr. Quelle: privat

Inzwischen habe ihm eine Tierärztin bestätigt, dass der Hund gut zugenommen habe. Dem Veterinäramt habe er sein Tier nach Ostern zur Kontrolle wieder vorstellen sollen. „Aber dazu kam es nicht mehr, weil Monti ja nicht mehr da ist.“

Halter: „Ich würde meinen Hund nie umbringen. Ich liebe Tiere“

Die Reaktionen auf den Tod des Hundes hätten ihn teilweise tief getroffen: „Ich habe das Gefühl, dass es Zweifler gibt, die glauben, ich hätte meinen Hund selber umgebracht. Das würde ich nie tun. Ich liebe Tiere.“

Die zuständige Tierbestatterin Vanessa Ramsay hält sich auf Anfrage bedeckt und erklärt: „Die Sachlage hat sich geändert. Ich darf darüber aber nicht reden.“

Nachbar äußert Zweifel am Tathergang

Unterdessen werden die Zweifel an dem vermeintlichen Angriff immer lauter. Ein Nachbar der Familie wundert sich, warum es keine Zeugen gegeben haben soll: „Ich gehe selbst mit meinem Hund am Schillerteich spazieren, da ist zu jeder Uhrzeit jemand, ob nun Jogger, Hundehalter oder Senioren.“ Dass Montis Halter darauf beharrt, er habe während des Handgemenges in der Unterführung „weit und breit niemanden“ gesehen, komme ihm merkwürdig vor. Jemand hätte Schreie hören müssen. Und warum habe Montis Herrchen nicht zumindest im Anschluss die Polizei gerufen?

Ex-VfL-Mitarbeiter hält den Verdacht auf eine Racheaktion von Stadionbesuchern für „konstruiert“

Auch an dem Verdacht des Hundehalters gibt es Kritik. Der 33-Jährige hatte angegeben, er habe Feinde, da er als Ordner im Stadion arbeite. „Völlig hanebüchen“, urteilt ein ehemaliger VfL-Mitarbeiter. „Klar rechnet man als Sicherheitsmitarbeiter mit gewissen Anfeindungen. Aber dass jemand privat und so extrem angegriffen wird, ist noch nicht vorgekommen.“ Außerdem sei das letzte Spiel mit Zuschauern über ein Jahr her – dass jemand nun ,Rache’ nehme, „klingt sehr konstruiert“.

Am Dienstag hat Montis Halter Anzeige erstattet. „Die Polizei hat wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zunächst die Ermittlungen gegen unbekannt aufgenommen“, teilt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch mit. Verstöße würden mit bis zu drei Jahren Haft bestraft.

Vielleicht zeigt die Obduktion, wer diese Strafe verdient hat.

Von Frederike Müller