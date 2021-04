Hannover

Die Grünen in Niedersachsen haben die Entscheidung für Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin der Partei begrüßt. Landtagsfraktion und Landesvorstand sprachen von einem richtigen Signal. „Wir Grüne machen mit Annalena Baerbock das Angebot an die Wählerinnen und Wähler, die großen Aufgaben der Zukunft schlagkräftig und zielstrebig miteinander anzupacken und zu lösen“, sagte Fraktionschefin Julia Willie Hamburg der HAZ.

Angebot an Wähler

Hamburg benannte auch programmatische Punkte: Schulen sollten die schönsten Orte in den Dörfern und Städten sein, Pflegekräfte nicht nur beklatscht, sondern deren Arbeitsbedingungen verbessert werden, eine klimagerechte Wirtschaft müsse geschaffen und die „beschämende Armut in unserem reichen Land“ beendet werden, sagte sie. Dafür sei Annalena Baerbock genau die Richtige.

„Die Kandidatur von Annalena Baerbock als Bundeskanzlerin ist das richtige Signal“, erklärte Landeschef Hans Janßen. Baerbock stehe klar für die Ziele der Partei: „Zukunftsinvestitionen und klimagerechter Wohlstand für alle, sichere Gesundheitsversorgung, gute Arbeit und faire Löhne, für mehr Bildungsgerechtigkeit und eine moderne Infrastruktur“.

Rückenwind für Wahlkämpfe

„Diese Kandidatur gibt uns Rückenwind für den Bundestagswahlkampf und auch für die Kommunalwahlen in Niedersachsen am 12. September“, erklärte die Co-Landesvorsitzende Anne Kura. „Es ist an der Zeit für eine Politik, die der Größe der Aufgabe gerecht wird. Dafür steht Annalena Baerbock.“ Sie werde zusammen mit Robert Habeck das strategische Zentrum für den Bundestagswahlkampf bilden.

Die niedersächsischen Grünen wollen ihre Kandidatenliste für die Bundestagswahl auf einem Landesparteitag Ende Mai 2021 in Oldenburg aufstellen. Die Kandidaten haben demnach die Möglichkeit, sich am Tagungsort in Oldenburg vorzustellen, die Delegierten werden digital teilnehmen.

Hannovers Grüne: Begeistert von Baerbock

Bei den hannoverschen Grünen hat Baerbocks Nominierung Begeisterung entfacht. „Bei uns ist die Freude riesig“, sagt Hannovers Grünen-Vorsitzende Greta Garlichs. Jetzt sei es Zeit, über sich hinaus zu wachsen, sagt sie und meint nicht nur die Kanzlerkandidatin, sondern die gesamte Partei.

Ein bisschen stolz ist man in Hannover, dass Baerbock aus der Region stammt. Ratsfraktionschef Daniel Gardemin bringt es auf den Punkt: „Grün, Frau, durchsetzungsstark und aus Hannover – eine gute Kombination.“ Seine Kollegin Elisabeth Clausen-Muradian, Co-Vorsitzende der Fraktion, hält die Nominierung für ein starkes Zeichen. „Wir haben jetzt eine einmalige Chance“, findet sie. Für Hannovers Co-Parteivorsitzenden Ludwig Hecke kam die Entscheidung nicht überraschend. „Wenn man die Grüne Tradition kennt, musste es darauf hinauslaufe“, sagt er. Die Kandidatin sei aber auf ein gutes Team angewiesen.

Von Marco Seng und Andreas Schinkel