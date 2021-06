Jork

Sie waren noch Kinder, da war den beiden Schwestern schon klar: Die eine macht das Obst, die andere die Maschinen. Heute sind Christina und Elisabeth 33 und 29 Jahre alt. Sie wohnen im ältesten und bekanntesten Obstanbaugebiet Deutschlands: dem Alten Land. Noch sind sie bei Mutter und Vater angestellt. In ihren Köpfen aber basteln die beiden schon am Obstbau der Zukunft. Zum Beispiel mit „Aurora“, einem per 5G gesteuerten Roboter für die Apfelernte.

Der Fortschritt ist den Schwestern in die Wiege gelegt. Schon Mutter Bettina Schuback-Wahlen legte, hochschwanger mit Elisabeth, ihre Meisterprüfung zur Gärtnerin Fachrichtung Obstbau ab – als eine der ersten Frauen im Alten Land überhaupt. In Guderhandviertel pflanzte die Mutter Obstbäume, in Jork baute der Vater eine Werkstatt auf. Schon seit dem Mittelalter kennen sich die Menschen am südlichen Ufer der Elbe aus mit Äpfeln und Birnen, der Erfahrungsschatz ist riesig. Doch nicht nur der Klimawandel – die Durchschnittstemperatur im Alten Land ist seit 1975 um etwa 1,7 Grad gestiegen – zwingt die Bauern dazu, sich umzustellen. Auch Faktoren wie der Mangel an Arbeitskräften machen ein „weiter wie immer“ hier unmöglich.

„Geeignete Arbeitskräfte zu bekommen, wird immer schwieriger werden“, sagt Christina Baumgarten-Wahlen. „Und immer teurer. Das ist die große Herausforderung für die Zukunft.“ Während moderne Obstbaubetriebe mit bequemen Förderbändern locken, die die Äpfel nach dem Pflücken abtransportieren, entwickeln Elisabeth und Vater Peter Wahlen die nächste Generation der Erntehelfer.

Menschliche Erntehelfer? Kein Zukunftsmodell

Ein zeitgenössischer Erntehelfer hat zum Beispiel Sensoren anstelle von Augen. Die Bäume werden wieder höher, und Arbeitsbühnen sind die neuen Leitern. Den Menschen am Steuer des Treckers ersetzen die Wahlens durch zwei Sensoren, die vor der Motorhaube sitzen und den Abstand zu den Bäumen messen. Einfach nur gerade und sehr langsam durch eine Baumreihe zu fahren, während oben ein zweiter Mensch steht und Äpfel pflückt: Dafür jemanden zu bezahlen, ist hier kein Zukunftsmodell.

Elisabeth Wahlen ist Mechatronikerin und arbeitet in der Werkstatt des Vaters. Seither hängt dort auch ein Männer-Pin-up-Kalender. Quelle: Carolin George

Und es geht noch weiter mit den maschinellen Erntehelfern: Gemeinsam mit der Fachhochschule Buxtehude entwickelt die Familie gerade einen Roboter, der eines Tages autark arbeiten soll. „Aurora“ heißt das Fahrzeug, das komplett autonom arbeiten können soll, ein Kunstwort für „Autonomer Obstplantagenhelfer Altes Land“.

Roboter soll auch Kontakt zu Kunden haben

„Aurora weiß Bescheid“, sagt Elisabeth Wahlen. Die Maschine soll eines Tages wissen, wo eine volle Apfelkiste steht, diese dort abholen und an einen Sammelplatz bringen. Ohne, dass ein Mensch sie aus der Ferne bedienen und per Bildschirm beobachten muss. Elisabeth Wahlen hat Mechatronik studiert, für sie sind sich selbst steuernde Fahrzeuge inmitten von Apfelbäumen so normal wie Wochenendausflügler aus der Stadt es wohl fänden, wenn sie Menschen mit Handwagen durch die Plantagen laufen sähen.

Christina Baumgarten-Wahlen ist die Obstbäuerin unter den Schwestern. Fürs Foto deutet sie das Entfernen von Trieben (Pinzieren) an, das ganz oben am Baum stattfindet. Quelle: Carolin George

Schon zur nächsten Ernte soll der Roboter durch die neu angelegte Testplantage mitten in Buxtehude fahren, und im kommenden Jahr soll Aurora auf den Einsatz bei echten Kunden vorbereitet werden. Doch bis dahin ist noch eine Menge Forschungsarbeit nötig. Alexander Kammann leitet das Projekt an der Hochschule 21. „Wir wollen einen möglichst großen Nutzen für die Anwender erzielen“, sagt der Ingenieur für Mechatronik. „Aurora soll am Ende ein marktreifes Produkt werden. Sie soll sich selbständig zurechtfinden, die Wege in der Plantage kennen und eigenständig verstehen, wo eine Kiste steht und wie sie diese zur Lagerhalle oder zum Sammelplatz bringen kann.“

Aurora soll die nächste Reihe schaffen

Wenn den Entwicklern das wirklich gelingt, haben sie eine Innovation geschaffen. Denn es gibt nach Angaben von Kammann zwar schon Fahrzeuge im europäischen Obstbau, die ferngesteuert sind. Aber: Sie können sich maximal innerhalb einer Reihe autonom bewegen, indem sie den Abstand zu den Bäumen erkennen. So wie die kleinen Trecker mit den Arbeitsbühnen auf den Anhängern, die auch die Wahlens mit Sensoren zur Abstandsmessung ausstatten. Am Ende der Reihe muss der Bediener das Fahrzeug aber in die nächste Reihe manövrieren. Und Aurora soll das alleine schaffen.

Auf die Idee, einen Transportroboter zu entwickeln, waren die Wissenschaftler durch eine Anfrage eines Jorker Obstbauern gekommen. „Ein kleiner Betrieb mit viel Handarbeit und wenig Arbeitskräften“, erzählt Kammann. Die Kooperation mit der Firma Wahlen lag auf der Hand, schließlich hat die zukünftige Chefin an der Fachhochschule studiert. Gemeinsam stellten die Maschinenbauer aus Betrieb und Hochschule einen Förderantrag beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Sie mussten die Innovationskraft ihrer Idee belegen und waren damit erfolgreich: Insgesamt 280.000 Euro, verteilt auf drei Jahre und alle Projektpartner, gibt es für Aurora aus Berlin. Gemeinsam entwickelten Betrieb und Fachhochschule anschließend Chassis und Karosserie.

3500 Menschen arbeiten im Alten Land mit Obst Das Alte Land ist das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Deutschlands und nach Südtirol das zweitgrößte Europas. Rund 30 Prozent aller deutschen Äpfel stammen aus den Plantagen zwischen Cuxhaven, Stade und Hamburg. 88 Prozent der 9.500 Hektar Baumobstflächen bilden Apfelbäume. Schon seit dem Mittelalter kennen sich die Menschen am südlichen Ufer der Elbe aus mit Äpfeln und Birnen. Die erste Obstbauschule wurde 1897 eröffnet. Heute arbeiten hier 3500 Menschen in der Produktion und der Vermarktung des Obstes. Die Obstbauer zählen zu den Hauptauftraggebern der regionalen Betriebe. Weiterer Wirtschaftsfaktor der Region ist der Tourismus. Zahlreiche Obstbauern bieten Zimmer und Ferienwohnungen in ihren berühmten Reetdachhäusern mit den geschmückten Prunkpforten und den weißen Balken im Fachwerk an. Mehr Informationen unter www.tourismus-altesland.de

Fördergeld vom Bundesministerium

Zurzeit tüfteln die Wissenschaftler auf Hochtouren an der Software. Und weil die Latenz (also die Verzögerung der Kommunikation verschiedener Geräte) in einem 5G-Netz die geringste wäre, forschen Kammann und sein Team schon jetzt daran, was Aurora alles könnte, würde es das superschnelle Mobilfunknetz im Alten Land geben. Doch 5G gibt es absehbar nur in geförderten Testfeldern, daher wird die Intelligenz des Roboters anstatt auf Servern eben auf der Maschine selbst sitzen. Dann funktioniert Aurora auch ohne 5G.

Von Carolin George