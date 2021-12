Hannover

Insgesamt eine recht konstante Zahl an Erwerbstätigen, aber deutlich weniger Minijobs und mehr Arbeitslose: In Sachen Beruf und Arbeit hat es im vergangenen Jahr unterschiedliche Entwicklungen in Niedersachsen gegeben. Das geht aus dem neuen Niedersachsen-Monitor 2021 hervor, den das Landesamt für Statistik veröffentlicht hat.

Starker Rückgang bei Minijobs

Demnach ist die Zahl der Minijobs im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Rund 447.000 Menschen gingen 2020 ausschließlich einer geringfügig entlohnten Beschäftigung nach. Das sind 8,6 Prozent weniger als noch 2019. Der Rückgang ist zudem deutlich höher als noch in den Vorjahren – und das deutschlandweit.

Für die Statistiker gibt es dafür zwei Gründe: So seien Wechsel in eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit eine Erklärung. Daneben dürften Kündigungen aufgrund des Lockdowns im vergangenen Jahr einen Anteil am starken Rückgang haben. Ausschließlich geringfügig Beschäftigte, wie es sie zum Beispiel häufig in der von der Pandemie besonders betroffenen Gastronomie oder Hotellerie gibt, bekamen kein Kurzarbeitergeld.

Mehr Arbeitslose

Auch die Zahl der Arbeitslosen hat sich durch die Corona-Pandemie stark verändert – sie ist deutlich angestiegen. 2020 waren in Niedersachsen im Schnitt knapp 251.400 Menschen arbeitslos gemeldet. Trotz der Kurzarbeit stieg die Zahl der Arbeitslosen um 15,2 Prozent an, wenn auch etwas niedriger als im Bundesschnitt (18,9 Prozent).

Die Arbeitslosenquote stieg von 5 Prozent im Jahr 2019 auf 5,8 Prozent im Jahr 2020 an. Das war aber immer noch 0,3 Prozentpunkte niedriger als die Quote von 2015. Bei der Unterbeschäftigungsquote – hier werden auch Menschen einbezogen, die sich etwa in Weiterbildungsmaßnahmen befinden, aber auch auf Arbeitssuche sind – stieg 2020 um 0,4 Prozentpunkte auf 7,4 Prozent an. Bundesweit waren es 7,6 Prozent.

Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bleibt fast konstant

Auch bei jungen Menschen unter 25 Jahren waren im vergangenen Jahr mehr Menschen arbeitslos als noch 2019. Die Jugendarbeitslosigkeit stieg um ganze 21 Prozent. Bundesweit stieg die Zahl um mehr als ein Viertel (25,3 Prozent). 2020 waren 5,6 Prozent der jungen Erwachsenen arbeitslos gemeldet, 2019 waren es noch 4,7 Prozent. Stärker betroffen waren junge Männer (6,4 Prozent) als junge Frauen (4,7 Prozent).

Relativ konstant geblieben ist hingegen die Zahl der am Arbeitsort gezählten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie der Erwerbstätigen. 2020 gab es in Niedersachsen rund 3,016 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, das sind 0,3 Prozent mehr als noch 2019. Im Vergleich zu 2015 entspricht der Zuwachs in Niedersachsen sogar 8,4 Prozent. Bundesweit ging die Zahl von 2019 auf 2020 hingegen um 0,3 Prozent zurück.

Großteil arbeitet im Dienstleistungsbereich

Insgesamt gab es 2020 etwa 4,113 Millionen Erwerbstätige, die in Niedersachsen gearbeitet haben. Darunter zählen neben sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auch Selbstständige. Die Zahl der Erwerbstätigen ist damit im Vergleich zum Jahr 2019 um 1 Prozent gesunken, im Vergleich zum Jahr 2015 hingegen um 3,9 Prozent gestiegen. Beide Werte entsprechen genau dem Bundesschnitt.

Die große Mehrheit aller Erwerbstätigen arbeitete im Dienstleistungsbereich (73,7 Prozent). 23,9 Prozent der Erwerbstätigen gehörte dem produzierenden Gewerbe an, die restlichen 2,4 Prozent entfallen auf Erwerbstätige in der Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei.

Die Wirtschaftsleistung eines niedersächsischen Erwerbstätigen betrug im vergangenen Jahr rechnerisch knapp 72.000 Euro, im Bundesdurchschnitt waren es etwa 74.400 Euro. Sowohl auf Landes-, als auf Bundesebene ist der Wert 2020 im Vergleich zu 2019 etwas gesunken, seit 2015 hingegen insgesamt gestiegen.

Eine ähnliche Entwicklung gab es auch beim Bruttojahresverdienst der Vollzeitbeschäftigten im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich. Es lag 2020 bei 49.615 in Niedersachsen, ein Minus von 0,5 Prozent im Vergleich zu 2019. Die Statistiker führen den Rückgang auch darauf zurück, dass durch die Corona-Pandemie vermehrt auf Kurzarbeit gesetzt wurde. Bundesweit war das Bruttojahresverdienst im vergangenen Jahr mit 52.464 Euro etwa 2900 höher als in Niedersachsen.

Von Maximilian Hett