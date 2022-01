Otterndorf

Auf einer Schleusenbaustelle in Otterndorf an der Elbe ist ein Arbeiter am Mittwoch ums Leben gekommen. Der 53-Jährige stürzte etwa 15 Meter in die Tiefe, wie die Polizei im Landkreis Cuxhaven mitteilte. Trotz aller Wiederbelebungsversuche starb er noch am Unglücksort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an, hieß es. Daran sei auch das Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven beteiligt. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Kollegen des Verunglückten.

