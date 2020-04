Zehntausende Unternehmen in Niedersachsen und Bremen haben in der Corona-Krise bereits Kurzarbeit angezeigt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will dem ein „Signal der Sicherheit“ entgegenhalten – und hat dies auch bei einem Besuch der Arbeitsagentur in Hannover unterstrichen. Wer Kurzarbeit benötige, werde diese auch bekommen.