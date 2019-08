Bremen

Bei einem Unfall in einer Bremer Stahlfirma ist ein 52-jähriger Arbeiter tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich der Unfall am Vorabend in einem Warmwalzwerk im Stadtteil Industriehäfen ereignet.

Der Mann war den Angaben nach mit der Qualitätskontrolle einer Bandstahlrolle beschäftigt, als ihn ein Stück Stahl traf und verletzte. Kollegen fanden den Arbeiter leblos auf. Die Polizei und die Gewerbeaufsicht leiteten Ermittlungen zur Unfallursache ein.

Von RND/lni