Hannover

Die Ausstellung „Architektur ist Medizin“ in der Architektenkammer Niedersachsen, die sich mit dem restaurierten Sanatorium Barner im Harz befasst, wird bis zum 8. November verlängert. Zugleich startet an diesem Dienstag (22. 10.) eine Vortragsreihe zum Thema Restaurierung: Um 13 Uhr sprechen die Architektin An...