„Art Jurassic Park“: Wels aus Göttingen schlägt hohe Wellen

Göttingen

Von Schleswig-Holstein bis Bayern, von der Lokalzeitung bis zur Nachrichtenagentur und zum überregionalen Nachrichtenmagazin, von Radiosendern bis zu sozialen Netzwerken – die Nachricht der für beide Tiere tödlichen Begegnung zwischen einem kapitalen Wels und einer großen Schildkröte verbreitete sich am Freitag blitzschnell durch die Medien. Zuerst hatte das Göttinger Tageblatt von dem Vorfall vom Mittwochnachmittag berichtet.

Schon früh am Morgen hatte Podcast- und Fernsehmoderator Micky Beisenherz in seinem Podcast „Apokalypse und Filterkaffee“ die Schlagzeile aus Göttingen aufgegriffen und mutmaßte, dass es sich beim Kiessee um eine „Art Jurassic Park“ handeln müsse, wo „höchste Todegefahr“ drohe. Bei der Größe des Fisches mit seinem 40 Kilo habe das schon „Fukushima-Vibes“, scherzte Beisenherz. Co-Moderator fragte: „Kann man Welse eigentlich essen?“ Beisenherz riet davon ab. Er vermutete einen „Moddergeruch“ wie bei einem Karpfen. Dabei gilt der Wels als hervorragender und schmackhafter Speisefisch mit mildem Geschmack.

Die Bild-Zeitung ging hingegen einer Frage zum Speiseplan des Fisches nach. „Ein Mega-Wels frisst eine Schildkröte – kann so einer auch meinen Hund verschlingen?“, fragte das Boulevardblatt in seiner Online-Ausgabe. „Ja“, lautete die Antwort. Denn bekannt sei, „dass Welse aus dem Uferbereich und von der Wasseroberfläche Tiere wie Tauben, Enten oder in einzelnen Fällen vielleicht sogar kleine Hunde schnappen“, zitierte die Bild Dr. Helmut Winkler, Fischforscher von der Universität Rostock.

Auch Ronny Kraak, Blogger aus Postdam, griff Wels und Schildkröte in seinem Blog „Das Kraftfuttermischmerk“ auf. „Ich weiß schon, warum ich nicht sonderlich gerne in Gewässer baden gehe, in denen ich meine Füße nicht sehen kann. Wird durch solche Meldungen nicht besser“, schrieb er.

„Neues vom Planeten eklig. Damit guten Morgen und ein schönes Badewochenende am See“, twitterte TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf.

Auf Twitter griff Nutzer @trotzdehm den Aspekt des Spiesefisches auf: „Heute im Bootshaus? – Schildkrötensuppe Sir James – Kiessee Wels-Filet mit Salzkartoffeln auf Algenparfait. Die vorgesehene Lachsschaumspeise entfällt“, twitterte er.

Der Göttinger FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle witterte hingegen: „Stress im Wahlkreis“.

Tobias Speckin, Generalsekretär der Partei „Die Partei“ in Göttingen vermutete ebenfalls auf Twitter, dass Netflix sich schon die Filmrechte an dem Dramastoff gesichert hat. „Unerklärliches spielt sich ab in einer kleinen Großstadt mit Kiessee.“

Robert Daut zog die Verbindung zu den zahlreichen Corona-Leugner: „Querdenker würden jetzt fragen: ist die Schildkröte mit oder an dem Wels gestorben?“

„1 Mio Pfund teure BBC-Doku: ,Die Tiefsee steckt voller Geheimnisse. Tausend Meter unter dem Meeresspiegel leben Wesen, wie aus einem Horrorfilm.’ Zwei Meter tiefer Kiessee in Göttingen: ,Hold my Schildkröte’“, twittert Shari Litt.

Auf Instagram malt sich Nutzer @nicklubens die Gedanken des Welses aus:

Von Michael Brakemeier/GT/RND