Wölfe in Niedersachsen können in Zukunft leichter gejagt werden. Den Weg dafür hat am Freitag der Bundesrat mit Zustimmung Niedersachsens freigemacht. Die Länderkammer stimmte für eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, das Wölfe in Deutschland – zum Ärger von Weidetierhaltern – bisher unter sehr strengen Schutz gestellt hat.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies kündigte an, von der Neuregelung Gebrauch zu machen und Wölfe verstärkt für den Abschuss freizugeben. Dabei muss es nach den Worten des Ministers nicht erst zu einem Schaden kommen. „Auch ein drohender ernster Schaden reicht aus, um konsequent zu reagieren und Wölfe zu entnehmen.“ In Zukunft könne man klar definieren, „wo der Wolf unter Umständen im Sinne der Deichsicherheit oder in Gebieten, die aus Gründen des Naturschutzes auf extensive Beweidung angewiesen sind, zu einer immensen Gefahr wird“.

Wolfsverordnung kommt

Der SPD-Minister will dafür nun eine Wolfsverordnung auf den Weg bringen. Vor allem solle der Jägerschaft eine Rechtsgrundlage gegeben werden, Wölfe aus problematischen Rudeln zu jagen. Lies sagte, man könne auch darüber nachdenken, wie in Frankreich die Zahl der Wölfe zu regulieren. Dort wurde eine Obergrenze von 500 Wölfen festgelegt.

Bisher war es so, dass Nutztierrisse einem konkreten Wolf nachgewiesen werden mussten, damit das Tier gejagt werden durfte. Nun dürfen, wenn nicht klar ist, welches einzelne Tier für einzelne Risse verantwortlich ist, alle Wölfe aus einem Rudel gejagt werden – und zwar so lange, bis die Nutztierrisse beendet sind.

Kosten von 1,25 Millionen Euro

„Nicht jeder Wolf darf alles“: Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD). Quelle: Lucas Bäuml/dpa

Lies hat dabei einen Wolf ganz besonders im Blick, der in Niedersachsen etliche Tiere gerissen hat, der sogenannte Rodewalder Rüde. Es sei kein Modell für die Zukunft, dass Niedersachsen allein für einen einzigen Rüden wegen seiner „gewaltigen Rissstrecke schon Kosten von 1,25 Millionen Euro zusätzlich an Herdenschutzförderung stemmen musste“. Trotz des wichtigen Naturschutzgedankens sei eines sicher: „Nicht jeder Wolf darf alles.“

Das Land steht beim Wolfsmanagement vor einem Spagat. Lies sagte, ihm gehe es nicht nur um eine stärkere Jagd auf den Wolf. Ziel sei es, gleichzeitig „den Wolf als Art zu erhalten und die Akzeptanz für den Wolf bei den Bürgern trotz aller Nutztierrisse dauerhaft zu sichern“. Mit dem neuen Gesetz sei es nun möglich, „einen Plan zu entwickeln, wo Wölfe leben können“.

Zustimmung von CDU und FDP

Auch der Koalitionspartner begrüßte die Neuregelung. Niedersachsens CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer sagte, dass der Bundesratsentscheid es dem Staat ermögliche, sich schützend vor Tierhalter zu stellen, die sich wegen Wolfsattacken auf ihre Tiere in ihrer Existenz bedroht sehen. „Wir unterstützen den Umweltminister in unserem gemeinsamen Vorhaben, nun eine Regelung zu finden, die wolfsfreie Zonen wie etwa entlang von nicht zu schützenden Deichen ermöglicht.“

Die FDP im Landtag forderte Lies auf, nun keine Zeit mehr zu verlieren: „Minister Lies kann sich jetzt nicht mehr hinter dem Bund oder der EU verstecken. Er muss seinen Ankündigungen Taten folgen lassen.“ Der Abgeordnete Hermann Grupe forderte wolfsfreie Zonen „an Deichen, in Regionen, in denen Tierhaltung Vorrang hat oder auch in der Nähe von Kindergärten und Schulen.“

Von Karl Doeleke