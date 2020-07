Hannover

Noch vor Jahrzehnten kamen Rebhühner so häufig in Niedersachsen vor, dass Ornithologen sie gar nicht zählten. Doch jetzt warnen Experten vor dem Ende dieser Wildvogelart in unseren Breiten. „In Deutschland gibt es zwar noch Rebhühner, aber der Populationszustand ist absolut besorgniserregend“, sagt Eckhard Gottschalk von der Universität Göttingen. Die Deutsche Wildtierstiftung in Hamburg ruft anlässlich der deutschen Ratspräsidentschaft in der EU dazu auf, Agrarsubventionen nicht mit Gießkanne zu verteilen, sondern mit ihnen auch Naturschutzmaßnahmen zu honorieren – um mehr Lebensraum für Rebhühner und andere gefährdete Arten zu schaffen.

Rückzugsräume fehlen

Von einem Rückgang von bis zu 94 Prozent seit 1980 spricht Frank Roeles, Wildbiologe bei der Landesjägerschaft. „Wir haben in Deutschland noch etwa 50.000 Brutpaare, müssen aber alle zehn Jahre eine Halbierung der Population registrieren“, sagt Roels. Das Rebhuhn komme in intensiv genutzten Agrarlandschaften nicht auf die Beine, es benötige Vielfalt in der Feldflur, die es vor einigen Jahrzehnten noch gegeben habe und die heute kaum noch vorhanden sei, erklärt die Wildtierstiftung. Schätzungen gingen bundesweit von durchschnittlich nur noch einem einzigen Rebhuhnpaar auf einer Fläche von etwa 700 Fußballfeldern aus. „Auch in Niedersachsen geht’s bergab“, sagt der Göttinger Forscher Gottschalk.

Der Präsident der Landesjägerschaft, Helmut Dammann-Tamke, macht indes nicht nur die Intensivierung der Landwirtschaft für den Niedergang der Rebhuhnpopulationen verantwortlich. So hätten sich in den letzten Jahren auch die Fressfeinde des Huhns erstaunlich vermehrt, seitdem seit Anfang der Neunzigerjahre die Tollwut immunisiert werden konnte. Dammann-Tamke nennt Füchse, Marder und Waschbären, deren Populationen rasant gewachsen seien. Hinzu käme, dass sich Rebhuhnküken in den ersten drei Lebenswochen ausschließlich von Insekten ernährten, von denen es wegen der „systemischen“ Insektizide aber immer weniger gebe.

„Wir werden nicht zuschauen, bis es ausstirbt“

Egbert Strauß vom Institut für Wildtierforschung an der Tierärztlichen Hochschule ( TiHo) Hannover will nicht allein die Intensivierung der Landwirtschaft verantwortlich machen, obwohl sie zweifellos zum Schrumpfen Population des Rebhuhns beitrage, das einst als der „Charaktervogel der mitteleuropäischen Kulturlandschaft“ galt. „Aber es gibt Rätsel und nicht nur einen einzigen Faktor, der zum Verschwinden der Rebhühner geführt hat“, sagt der TiHo-Experte. So sei jetzt etwa das Rebhuhn in der ziemlich anders strukturierten Schweiz ausgestorben – vielleicht auch, weil die „Summe der Prädatoren“ so zugenommen habe. Neben Marderhunden gebe es auch eine ganze Reihe von Raubvögeln wie Habicht oder Mäusebussard. „Aber auch der Uhu und der Kolkrabe sind wieder da.“ Deshalb sollte man nicht nur für mehr Biodiversität sorgen, sondern auch für ein „Prädatorenmanagement“, also den gezielten Abschuss von Raubtieren.

Wo beides praktiziert werde – das Errichten von Blühstreifen und die Extensivierung von landwirtschaftlichen Flächen einerseits wie auch die Jagd auf „Fressfeinede“ – habe das Rebhuhn eine Chance, meint Jägerpräsident Dammann-Tamke: „Wir werden nicht zuschauen, bis es ausstirbt.“ TiHo-Experte Strauß stimmt in diesem Punkt zu: „Wir haben regional sehr große Unterschiede. So sind die Frühjahrsbesätze im Leine-Weser-Bergland seit Anfang des Jahrtausends auf niedrigem Niveau stabil.“ Die Ursachen dafür seien indes unklar.

Von Michael B. Berger