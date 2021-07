Lübeck

Beim Baden tauchen immer wieder verschiedene Tierchen auf und können einem den Spaß nehmen. An der Ostsee, aber auch in den Badeseen kommen sie vor allem im Flachwasserbereich vor. Aus unterschiedlichen Gründen – durch die Strömung oder die steigende Wassertemperatur – treten sie dann zuweilen vermehrt auf. Gerade erst sind Meerasseln und Saugwürmer in der Lübecker Bucht entdeckt worden.

Asseln werden mit Wasserpflanzen angespült

Asseln können zwicken, piksen oder sogar stechen. Das bekam ein Badegast am Freitagabend bei Niendorf zu spüren, wie die Lübecker Nachrichten berichten. Laut Gesundheitsministerium halten sich die Angehörigen dieser kleinen Krebsart an den Beinen und Armen der Badenden fest, in dem Irrglauben, dass es sich dabei um Wasserpflanzen handele. Betroffenen hätten allerdings das Gefühl, gebissen zu werden. Diese kleinen, bis zu drei Zentimeter großen Tiere leben auf und zwischen Seegras und Algen. Bei starkem Wellengang werden sie mit den Gräsern an die Ostseeküste gespült.

Die Asseln sind ungefährlich, aber unangenehm. Sie sollten vorsichtig abgestreift werden, damit keine Rötungen an der Haut entstehen. Einen wirksamen Schutz vor den Plagegeistern gibt es nicht. Für das Ökosystem der Meere gelten die kleinen Lebewesen als „Recycler“, da sie das abgestorbene Pflanzenmaterial und die darauf sitzenden Bakterien und Pilze verwerten. Für viele Fische gehören sie zum Nahrungsangebot.

DLRG verzeichnet kein größeres Vorkommen

„Kein übermäßiges Vorkommen“ an Meerasseln und somit auch keine Beschwerden von Badegästen verzeichnet Christoph Niemann, Vorsitzender der DLRG Haffkrug-Scharbeutz. Allerdings hat auch er erlebt, dass Urlauber das Festhalten der kleinen Krebse als Bisse wahrnehmen. „Auf Nachfrage informieren die Rettungsschwimmer natürlich zu diesem Thema“, sagt er. Wobei sich vermutlich niemand bei der DLRG melde, nur weil ihn eine Assel im Wasser gezwickt habe.

Saugwürmer fühlen sich in warmen Bereichen wohl

Bei den Saugwürmern handelt es sich um die sogenannten Zerkarien. Da sie relativ warmes Wasser – ab 20 Grad – bevorzugen, sind sie aber eher in Binnengewässern zu finden. Die Parasiten verursachen starken Juckreiz und Schwellungen. Sie gelten wie die Asseln zwar auch in der Regel als ungefährlich, können allerdings bei einigen Menschen zu längeren Hautreaktionen führen, der Badedermatitis. Zur Vorsicht wird angeraten, die warmen Bereiche zu durchschwimmen, da sich im kalten Wasser die Saugwürmer wie erwähnt nicht so wohl fühlen.

Transparente Ohrenquallen sind ungefährlich

In der Ostsee immer wieder anzutreffen sind Quallen. Sollten diese Nesseltiere an Ostholsteins Küsten gelangen, besteht keine Gefahr, solange es sich um die harmlosen, nahezu transparenten Ohrenquallen handelt. Auf ihrer Außenhaut, insbesondere auf den Tentakeln, befinden sich Nesselzellen. Unangenehm wird es bei den roten Feuerquallen. Dann reicht eine leichte Berührung aus, um stark brennende Schmerzen zu erzeugen. Diese werden gefolgt von Juckreiz, Schwellungen und möglicherweise einer Blasenbildung.

Die harmlosen Ohrenquallen können alljährlich in großer Zahl vor den Ostseestränden auftauchen. Quelle: dpa

Tipps nach dem Kontakt mit Feuerquallen

Zur Sofortbehandlung gibt das Gesundheitsministerium ein paar praktische Tipps. So könne man Sand auf den betroffenen Bereich streuen, antrocknen lassen und mit einer Plastikkarte oder Messerrücken vorsichtig abschaben. Auch Rasierschaum könne schnellstmöglich auf die Haut aufgetragen werden und nach dem Antrocknen entfernt werden. Übrigens sollen auch tot an den Strand gespülte Quallen noch nesseln können.

Von Markus Billhardt und Sabine Latzel