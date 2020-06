Hannover

Er sei „richtig wütend“, sagt Hans-Joachim Flebbe. „Extrem ungerecht“ werde mit ihm, mit seinen Kinos – ach was: mit der ganzen Branche umgegangen. „Vollmundig“ verkünde die Politik Hilfen für alle, die es bräuchten, aber in den Kinos komme „Nullkommanullnullnull“ an.

Und ganz besonders beklagt Flebbe sich über das Land Niedersachsen: „Kinos haben hier keine Lobby.“

„Kinokönig“ und Cinemaxx-Gründer

Flebbe, der seine Kinobetreiberkarriere in den Siebzigern im Apollo in Linden begonnen und zwischenzeitlich als „Kinokönig“ die Cinemaxxe erfunden hatte, besitzt in Hannover das Astor und ist an der Gesellschaft beteiligt, die die Raschplatzkinos, die Hochhauslichtspiele und das Apollo betreibt. Außerdem gehören ihm Kinos in anderen Städten, etwa in Hamburg und Berlin.

Antrag bei der N-Bank: abgelehnt

Firmen wie das Astor, klagt Flebbe am Mittwoch in der leeren Lounge des Hauses an der Nikolaistraße, fielen durch jedes Raster bei den Corona-Hilfen: Zu groß für Zuschüsse, wie sie die Raschplatzkinos als Programmkino bekommen haben, zu klein für die großen Fördertöpfe, in die Tui und Lufthansa greifen. Er habe mal einen Antrag bei der niedersächsischen N-Bank gestellt, erzählt Flebbe, sei aber durchgefallen: „Wurde nicht bearbeitet, fehlende Voraussetzungen. Dabei sind bei uns die monatlichen Kosten zehnmal so hoch wie am Raschplatz: 400.000 Euro.“

Vier Besucher am Raschplatz

Flebbe nennt es „blamabel für ein Land wie Niedersachsen“, dass hier die Kino erst Wochen nach den Kinos in anderen Bundesländern wieder öffnen dürften. Zumal es jetzt, wo die Lichtspielhäuser seit Montag wieder Filme zeigen, auch nicht vorwärts gehe. Vier Besucher habe es am Dienstag am Raschplatz bei dem Film „Känguru-Chroniken“ gegeben. Das Astor hat noch ganz zu, denn die Abstandsauflagen machten den Betrieb „wirtschaftlich völlig uninteressant“.

„Kinokönig“ Joachim Flebbe im Dezember 2014 im neu eröffneten Astro-Kino. Quelle: Ole Spata/dpa (Achiv)

Ein Viertel von 1200 deutschen Kinos könnte schließen

Die 1,50-Meter-Regelung führe dazu, dass sich in einem 200-Plätze-Saal 40 Besucher verlören. Anderswo reiche ein Abstand von einem Meter, sagt Flebbe. Wenn er dazuzählt, dass viele Menschen immer noch Angst haben und dass die Zahl der Streamingnutzer zugenommen hat, dann teilt er die Befürchtungen der Branche, dass möglicherweise bis zu einem Viertel der 1200 Kinos in Deutschland den Wiederanlauf nicht überleben.

Flebbe : Land soll Hälfte der Kino-Mieten übernehmen

Sinnvoll fände Flebbe ein Hilfemodell, demzufolge der Staat die Hälfte der Mieten für die Kinos tragen könnte, und Vermieter und Kinobetreiber sollen sich die andere Hälfte teilen. So was wünscht er sich für Niedersachsen, und deswegen will er auch beim Land vorstellig werden. Persönlich hält Flebbe die Vorsichtsmaßnahmen ohnehin für etwas übertrieben, Kinos seien keine Hotspots. „Mein Arzt in Hamburg sagt, im Moment stecken sich mehr Leute mit Tuberkulose als mit Corona an.“

Astor öffnet erst im Juli

Das Astor plant nun, am 15. Juli wieder zu öffnen. Vielleicht, sagt der Firmenchef, dauere es auch eine oder zwei Wochen länger. Im Sozialministerium verweist Sprecherin Justina Lethen, angesprochen auf Flebbes Kritik, trocken auf die Gleichbehandlung von Theatern und Kinos. Im Übrigen gehe es, bei allem Verständnis für Flebbe, bei Corona nicht in erster Linie um das Überleben von Kinos. Sondern um das Überleben der Bevölkerung.

Von Bert Strebe