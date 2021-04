AstraZeneca statt Biontech: Risikopatient aus Gifhorn stellt Strafanzeige

Das Hick-Hack um den Impfstoff AstraZeneca wirbelt auch in den Impfzentren in Niedersachsen vieles durcheinander. Mittendrin in der Thermik steckte der Gifhorner Ilmo Wuff. Der Risikopatient erhielt den umstrittenen Impfstoff gegen seinen Willen, gegen ärztlichen Rat und gegen Vorgaben. Nun hat der 52-Jährige Strafanzeige gestellt.