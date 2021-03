Hannover

Auch in Niedersachsen ist ein Mensch nach einer Corona-Impfung mit dem Impfstoff des Herstellers Astrazeneca an einer Thrombose schwer erkrankt. Das teilte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Mittwoch bei einer Regierungserklärung im Landtag mit. Mögliche Zusammenhänge mit der Impfung würden untersucht. Niedersachsen hatte die Impfungen mit Astrazeneca am Montag nach einem Beschluss der Bundesregierung ausgesetzt.

30 Fälle in Europa

Nach Angaben von Behrens sind in Europa 30 Fälle von Thrombosen bei fünf Millionen Geimpften bekannt geworden. In Deutschland sind demnach sieben schwere Erkrankungen bei 1,2 Millionen Erstimpfungen aufgefallen, vier Menschen seien gestorben.

Behrens will schnelles Signal

Behrens betonte, sie halte eine „rasche Einordnung“ für notwendig, um das Vertrauen in den Impfstoff wieder herzustellen. Die Aussetzung könne dazu führen, dass sich die Bedenken der Menschen gegen die Corona-Impfungen verstärkten. „Für Niedersachsen gab es keinen Spielraum, anders zu entscheiden.“ Man sei aber bereit, die Impfungen mit Astrazeneca zügig fortzusetzen, wenn die Europäische Arzneimittelbehörde grünes Licht gebe.

Hinweis: In einer früheren Version hatten wir geschrieben, dass ein Patient gestorben sei. Dabei handelte es sich um ein Missverständnis. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Von Marco Seng