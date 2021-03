Hannover

Niedersachsen setzt die Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca vorerst aus. Das Land folgt damit einen entsprechenden Beschluss der Bundesregierung. Nach HAZ-Informationen hat Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniel Behrens (SPD) die 50 Impfzentren am Montagnachmittag angewiesen, das Impfen mit Astrazeneca sofort zu stoppen.

Das sind die 52 Impfzentren in Niedersachsen:

Meldungen über Blutgerinnsel

Ganz Deutschland setzt Corona-Impfungen mit dem Präparat des Herstellers Astrazeneca vorsorglich aus. Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa halte das Paul-Ehrlich-Institut weitere Untersuchungen für notwendig, teilte das Bundesgesundheitsministerium am Montag in Berlin mit. Es handele sich um einen vorsorglichen Schritt, dem eine entsprechende Empfehlung des zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) vorangegangen sei, sagte ein Sprecher. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA werde entscheiden, ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken.

Derzeit werden in Deutschland die Impfstoffe von Astrazeneca, Biontech/Pfizer und Moderna eingesetzt. Außerdem erteilte die EMA vergangene Woche die Zulassung für das Vakzin von Johnson & Johnson.

Mehr in Kürze

Von Marco Seng