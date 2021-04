Bremen

Drei Jahre nach bundesweiten Schlagzeilen über das Bremer Flüchtlingsamt klärt das Landgericht der Hansestadt ab Donnerstag die strafrechtliche Verantwortung für Missstände. Hauptangeklagte ist die ehemalige Amtschefin. Die 60-Jährige soll laut Anklage 14 Straftaten begangen haben; es geht um die Fälschung von Dokumenten, Verstöße gegen das Dienstgeheimnis und Vorteilsnahme (Az. 2 KLs 311 Js 71761/17).

Asylrecht gedehnt? Staatsanwalt ermittelte 121 Fälle

Ein auf Asylrecht spezialisierter Rechtsanwalt (42) ist wegen acht Taten angeklagt. Die Verteidigung weist die Vorwürfe zurück und hat für den Prozessauftakt eine Stellungnahme angekündigt.

Berichte über echtes oder vermutetes Fehlverhalten in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hatten 2018 zu einer großen Debatte über das Asylwesen geführt. Der Verdacht stand im Raum, dass in Bremen in Hunderten Fällen unberechtigt Asyl gewährt worden sei.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Behördeninterne Prüfungen zeigten zwar organisatorische Mängel in der Außenstelle wie beim Bamf in Nürnberg auf. Die Bremer Asylbescheide hatten aber bis auf wenige Dutzend Ausnahmen rechtlich Bestand. Die Staatsanwaltschaft ermittelte umfassend und klagte 121 Straftaten an. Das Landgericht Bremen sieht aber nur die beamtenrechtlichen Verstöße als potenziell strafbar an; angeklagte Verstöße gegen Ausländerrecht wurden fallengelassen.

Auffällig war die über Jahre hohe Anerkennungsquote

Ob und wie weit in Bremen tatsächlich das Asylrecht gedehnt wurde, wird sich in dem Strafprozess nicht klären lassen. Auffällig war über Jahre eine hohe Anerkennungsquote. Von 2010 bis 2015 erhielten in Bremen im Schnitt 55,7 Prozent aller Bewerber Asyl, wie die Universität Konstanz ermittelte. Bundesweit lag die Quote für jenen Zeitraum bei 31,7 Prozent.

Andererseits überprüfte das Bamf nach Bekanntwerden der Vorwürfe Berge an Bremer Akten, doch unrechtmäßige Asylbescheide fanden sich nur wenige Dutzend. In einer zweiten Prüfrunde von 4000 auffälligen Akten wurde nach Bamf-Angaben von 2019 nur 50 Mal das gewährte Asyl widerrufen. Immer noch liegt die Bremer Schutzquote höher als in anderen Ländern. 2020 fanden 50,5 Prozent aller Flüchtlinge Schutz in Bremen, wie das Bamf in Nürnberg auf Anfrage mitteilte. Im Bundesdurchschnitt waren es 43,1 Prozent.

Von RND/lni