Hannover

Das ehemalige Atomkraftwerk Würgassen direkt an der niedersächsischen Grenze zu Nordrhein-Westfalen soll atomares Logistikzentrum für schwach- und mittelradioaktiven Müll werden. Dagegen regt sich heftiger Protest, sowohl von einer örtlichen Bürgerinitiative als auch von der Grünen-Landtagsfraktion in Hannover. Sie forderte am Mittwoch einen Neustart des Findungsverfahrens.

Pläne lösen Proteste aus

Kurz vor dem Lockdown aufgrund der Corona-Krise informierte das Bundesumweltministerium, man habe sich für Würgassen als neuen Standort für das Logistikzentrum entschieden, in dem schwach- und mittelradioaktiver Abfall für die Endlagerung in Schacht Konrad nahe Salzgitter vorbereitet werden soll. In der betroffenen Weser-Region, dem sogenannten Dreiländereck zwischen Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen, habe die Nachricht erst Erstaunen, dann Protestresolutionen der benachbarten Landkreise Holzminden, Kassel und Höxter ausgelöst, berichtet Dirk Wilhelm, Sprecher einer flugs gegründeten Bürgerinitiative. „Man hat uns früher beim Rückbau des Atomkraftwerkes eine grüne Wiese versprochen – und jetzt das“, sagt Wilhelm.

AKW Würgassen wurde 1995 stillgelegt

Das immer noch sichtbare ehemalige Atomkraftwerk Würgassen ist schon lange nicht mehr in Betrieb. Der bereits 1971 gebaute Atommeiler wurde 1995 stillgelegt und bis 2017 zurückgebaut. Die Tatsache, dass das ehemalige Atomkraftwerk noch einen (wenn auch verwilderten) Gleisanschluss besitzt, war nach Auskunft der bundeseigenen Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) eine der Hauptgründe, sich für Würgassen beziehungsweise die Gemeinde Beverungen in Nordrhein-Westfalen zu entscheiden. 28 Standorte seien zuvor untersucht worden, neun in die engere Wahl gekommen, darunter einer in Niedersachsen, der nach HAZ-Informationen aber auch aus politischen Gründen wegfiel.

„Politische und nicht fachlich fundierte Entscheidung“

Die Grünen in Niedersachsen sehen in dem Entscheid für Würgassen ebenfalls einen politischen Entschluss, der allen Prinzipien eines fairen und transparenten Verfahrens Hohn spreche. „ Würgassen als Drehscheibe für Atommüll aus der gesamten Bundesrepublik wurde politisch, nicht fachlich fundiert ausgewählt“, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Miriam Staudte. „Mich erinnert das allen an Gorleben“, sagt ihr Kollege Christian Meyer, der im benachbarten Holzminden wohnt.

Hochwassergefährdetes Areal?

Protest gegen die Pläne hat intern auch ein anderer Holzmindener geäußert, der sonst eher zu den Widersachern des Grünen Meyer zählt, Niedersachsens ehemaliger Innenminister Uwe Schünemann ( CDU). In Briefen an die Bundesregierung beschwerte sich Schünemann über die „völlig unverständliche“ Herangehensweise an das Projekt, das schon angesichts der „äußerst mangelhaften Verkehrsanbindungen“ ungeeignet sei. So fehle etwa die von der Entsorgungskommission vorgegebene zweigleisige Bahnstrecke. Auch sei der Hochwasserschutz an der Weserschleife nicht gegeben, monieren die Kritiker. Das hatte auch das Öko-Institut Freiburg angemerkt – in einem Gutachten.

Endlager Schacht Konrad soll 2027 in Betrieb gehen Die Unterbringung sämtlichen schwach- und mittelradioaktiven Mülls ist in Schacht Konrad bei Salzgitter geplant. Die ehemalige Anlage zur Förderung von Eisenerz ist nach Konrad Ende benannt, dem früheren Aufsichtsratsvorsitzenden der Salzgitter AG. Schwach- und mittelradioakativer Müll macht zwar rund 90 Prozent des Volumens von Atommüll in Deutschland aus, aber nur ein Prozent der gesamten Radioaktivität allen Atommülls. Schacht Konrad wurde im April 2007 höchstrichterlich als Endlager für schwachradioaktiven Müll genehmigt – gegen den Protest aller Umlandgemeinden. 2027 soll es in Betrieb gehen. Für die gefährlichste Hinterlassenschaft des Atomzeitalters, den hochstrahlenden Müll, gibt es hingegen noch keine Lösung. Bislang galt Gorleben als mögliches Endlager, doch ist es nach dem neu aufgenommenen Endlager-Suchprozess unwahrscheinlich, dass es bei Gorleben bleibt. Im September will die Bundesgesellschaft für Endlagerung mögliche Regionen für ein Lager präsentieren.

BGZ: „Kein Vergleich mit Gorleben “

Die Gesellschaft für Zwischenlagerung mit Sitz in Essen hält dem entgegen, dass man die Fläche für die geplante 17 Meter hohe Halle durch Aufschüttungen gegen Hochwasser sichern werde. Auch die eingleisige Bahnstrecke werde reichen angesichts der geringen Frequenzen, an denen sie genutzt werde. „Wir reden hier nicht über ein Endlager für hochgefährlichen Atommüll, das für eine Million Jahre sicher sein muss, sondern über eine Halle, in denen Abfallbehälter lediglich umgeschlagen und nicht angefasst werden“, sagt BGZ-Sprecher Hendrik Krandert-Rydzy: „Das ist kein Vergleich mit Gorleben.“ Und beim Genehmigungsverfahren, das frühestens im Herbst 2021 anlaufe, würden alle Beteiligungsformen gewahrt.

Von Michael B. Berger