Hannover

Eigentlich sollte in diesem April an die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen vor 75 Jahren erinnert werden – mit hunderten internationalen Gästen. Doch musste die groß angelegte Gedenkfeier wegen Corona ins kommende Jahr verschoben werden. Jetzt haben die Planer um den Chef der niedersächsischen Gedenkstättenstiftung Jens-Christian Wagner noch einmal anders überlegt. „Wenn wir realistisch sind, müssen wir davon ausgehen, dass auch im April kommenden Jahres das Virus noch nicht aus der Welt ist – deshalb planen wir ein etwas anderes Format, eine Mischung zwischen Digital- und Präsenzveranstaltung“, sagt Wagner im Gespräch mit der HAZ.

Ein völlig neues Format

Das ehemalige Kriegsgefangenenlager und KZ Bergen-Belsen war am 15. April 1945 durch britische Truppen befreit worden. In dem Lager starben mehr als 42.000 Häftlinge durch Auszehrung und Misshandlung, unter ihnen Anne Frank. Bis 2019 trafen sich hier jährlich die Überlebenden aus aller Welt, viele von ihnen leben heute in Israel. „Die Hochbetagten im kommenden April auf die lange Reise quer über die Welt zu schicken, wäre unverantwortlich“, sagt Wagner: „Aber wenn die Überlebenden und ihre Angehörigen nicht zu uns kommen, dann kommen wir eben zu ihnen.“ Deshalb habe man den Plan entwickelt, am 18. April zahlreiche dezentrale Veranstaltungen in den Herkunftsregionen der Überlebenden in Israel, Polen, den USA und anderen Ländern zu veranstalten und diese mit einer kleineren Präsenzfeier in Bergen-Belsen zu verbinden. „Es ist dann nicht so, wie es unter den Bedingungen einer Begegnungskultur wünschenswert wäre, aber unter den Corona-Bedingungen noch das Beste.“ Darauf habe man sich auch in Gesprächen mit der Staatskanzlei und mit Michael Fürst, dem Präsidenten des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden verständigt.

Statt Gruppen kommen Einzelbesucher

Die Widrigkeiten der Corona-Krise haben nach Wagners Worten auch die Arbeit in der Gedenkstätte Bergen-Belsen geprägt, die ihren Besucherdienst für Gruppen vom Beginn des Corona-Shutdowns Mitte März bis heute komplett eingestellt hat. Er soll im Oktober dieses Jahres wieder aufgenommen werden. Gewöhnlich werden in Bergen-Belsen, das in corona-freien Zeiten 250.000 Besucher im Jahr hat, an die 1000 Gruppen pro Jahr betreut. In diesem Sommer seien allerdings ungewöhnlich viele Einzelbesucher in Bergen-Belsen gewesen: „Wir haben derzeit pro Tag einen hohen dreistelligen Besuch, mindestens 10.000 pro Monat“, schätzt Wagner.

Noch angeschoben hat der Leiter der Gedenkstätten-Stiftung, der zum Oktober an die Universität Jena wechselt sowie die thüringischen Gedenkstätten betreut, eine Neukonzeption der Dauerausstellung in Bergen-Belsen. Sie soll wesentlich stärker als bisher den allgemeinen Kontext sowie die Täterschaft und die Tatbeteiligten an den Verbrechen der NS-Zeit in Betracht ziehen und mit der benachbarten Niedersachsenkaserne verbunden werden. In ihr befand sich die Kommandantur des benachbarten Lagers Bergen-Belsen und wird heute eine Wanderausstellung gezeigt, die mit Studenten der hannoverschen Leibniz-Universität entstanden ist.

Von Michael B. Berger