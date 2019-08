Der Norden Feuerwehr-Großeinsatz Auetal: Lkw in Flammen - A2 Richtung Dortmund voll gesperrt Langer Stau auf der A2. Schuld daran ist ein Lkw, der am Vormittag bei Auetal zwischen den Anschlussstellen Lauenau und Rehren Feuer gefangen hatte. Die Autobahn wurde in Richtung voll gesperrt.

