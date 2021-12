Auf der Suche nach Markenfälschungen – ein Rundgang mit dem Zoll in Bremerhaven

Bremerhaven

Der 40-Fuß-Container kommt aus China, transportiert per Schiff. Er steht an einem Morgen im Dezember auf dem Gelände eines Logistikunternehmens im Überseehafen in Bremerhaven. Laut den Zollpapieren sollen in dem Container Kissenbezüge und -hüllen sein, für die Weiterverarbeitung in Polen. Deklariert sind die Textilien als No-Name-Produkte – aber stimmt das auch? Das will das Hauptzollamt Bremen überprüfen.

Eine Zollbeamtin kontrolliert auf dem Gelände eines Logistikunternehmens den Inhalt eines importierten Containers. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Regelmäßig gehen die Zollbeamten gezielt der Produktpiraterie nach. Im Jahr 2020 beschlagnahmten sie gefälschte Markenwaren im Wert von 2,5 Millionen Euro. Der Wert war zwar nur halb so hoch wie 2019. Das lag aber lediglich an der durch die Corona-Pandemie geringeren Zahl von Importen, wie der Sprecher des Hauptzollamtes, Volker von Maurich, betont. „Die Fälscher produzieren ohne Nachlass.“ Insgesamt wurden 2020 von den Bremer Zöllnern immer noch mehr als 90.000 gefälschte Produkte entdeckt. Eine große Rolle bei der Einfuhr spielt dabei Bremerhaven als viertgrößter Containerhafen Europas.

„Man muss für alles offen sein“

Die Zollbeamten Susanne Bergmann, Michelle Weßlowski und Steffen Lubinski lassen den Container öffnen und die riesigen Kartons herausholen, einen nach dem anderen. Der erste Karton ist vom Transport beschädigt, aber das ist nicht Sache der Zöllner. Sie wollen nur wissen, was sich darin befindet. „Man muss für alles offen sein, wenn man was aufmacht“, sagt Susanne Bergmann. Es könnte sein, dass die Bettwäsche zum Beispiel mit Disney- oder Harry Potter-Motiven versehen ist, ohne dass der Hersteller dafür eine Lizenz hätte – dann läge ein Verstoß gegen den gewerblichen Markenrechtsschutz vor.

Michelle Weßlowski, Zollbeamtin, inspiziert in Lagerhalle des Zolls eine gefälschte Felge. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Die Zöllner finden im ersten geöffneten Karton 50 mal 60 Zentimeter große Kissenhüllen – schlicht weiß, ohne Aufdruck. Dennoch schauen sich die Zöllner die Ware ganz genau an. Gibt es eine Textilkennzeichnung? Ist diese plausibel und auf Deutsch? Und handelt es sich um Innenkissen ohne Füllung oder um Bettbezüge? Das mag kleinlich wirken, aber: „Danach richtet sich der Zollsatz“, sagt Susanne Bergmann. Sie schaut auf die Kissenhülle: „Für mich ist das keine Bettwäsche.“ Bei einem anderen Kissen ist es umgekehrt: Als Inlett deklariert, könnte es auch ein Dekokissenbezug sein. Je eine Probe wird zur amtlichen Überprüfung mitgenommen. „Dort wird ein Gutachten angefertigt“, sagt Bergmann.

Ein Zollbeamter kontrolliert auf dem Gelände eines Logistikunternehmens den Inhalt eines importierten Containers. Quelle: Sina Schuldt/dpa

An diesem Tag entdecken Bergmann und ihre Kollegen letztlich keine Plagiate. Doch in einer Halle am Rande des Hafens präsentieren die Beamtinnen und der Beamte einen kleinen Ausschnitt dessen, was in Bremerhaven schon alles in Containern aus Übersee gefunden wurde: ein riesiger Karton mit gefälschten Markenturnschuhen, Spielzeugelektroautos, auf denen ein Emblem zu sehen ist, das Ähnlichkeit mit dem Stern einer bekannten Automarke hat, und Parfums, deren Namen an berühmte Marken angelehnt sind.

Kein CE-Zeichen – keine Einfuhr

„Es gibt nichts, was nicht gefälscht wird“, sagt Steffen Lubinski. Zum Beweis zeigt er eine Autofelge, die wie ein Mercedes-Produkt anmutet, tatsächlich aber keines ist und bereits Materialrisse aufweist: „Das ist lebensgefährlich.“ Standard für die Zöllner ist auch, nach CE-Kennzeichen zu schauen. Gibt es das nicht, darf das Produkt in Europa nicht in den Verkehr gebracht werden.

In einer Lagerhalle des Zolls liegen gefälschte Parfums, deren Namen an berühmte Marken angelehnt sind. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Finden die Zollbeamten eine Lieferung mit Plagiaten, wird die Ware zurückgehalten und der Markenrechteinhaber informiert. „Der hat dann zehn Tage Zeit, gegen den Gewerbetreibenden vorzugehen.“ Im Regelfall werde ein außergerichtlicher Vergleich erzielt, bei dem die Ware vernichtet werden müsse. In seltenen Fällen aber darf sie sogar eingeführt werden: „Wenn die Ware genauso hochwertig ist wie die Originalmarke, kommt es auch vor, dass der Rechteinhaber nachträglich an den Hersteller eine Lizenz verkauft“, sagt Michelle Weßlowski.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass im Dezember kurz vor Weihnachten womöglich mehr Plagiate auf den Weltmeeren transportiert werden als sonst, kann Bergmann nicht bestätigen. „Die Ware, die jetzt in den Läden liegt, ist schon im Sommer angekommen. Wir sind schon beim Geschäft für Ostern.“

Von Janet Binder