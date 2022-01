Hannover

Die Auffrischungsimpfung dient bei Erwachsenen dazu, die Spiegel wichtiger neutralisierender Antikörper im Nasen-Rachen-Raum möglichst hoch zu halten. Der Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus und einer Covid-19-Erkrankung nimmt dann erneut zu - auch bei der Omikron-Variante. Fachleute gehen im Moment davon aus, dass bei Geboosterten ein Schutz vor symptomatischer Infektion zwischen 70 und 80 Prozent besteht.

Unklar ist allerdings, wie lange die Impfung auf diesem Level wirkt und ob weitere Auffrischungen mit angepassten Impfstoffen in der Gesamtbevölkerung in Zukunft notwendig werden. Die aktuelle Studienlage hat die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek zusammengefasst. „Es sieht so aus, dass auch der Immunschutz Geboosterter nach drei Monaten wieder deutlich abnimmt“, sagte die Corona-Expertin im Gespräch mit dem Science Media Center (SMC). „Im Moment habe ich das Gefühl, dass vermittelt wird: Lassen Sie sich boostern und die Welt ist wieder gut. Das ist nicht so.“ Es gebe auch bereits geboosterte Menschen, die sich infizierten und andere ansteckten.

Virologe Streeck: „Ablaufdatum“ ist nicht nötig

Der Virologe Hendrik Streeck von der Universität Bonn betonte, dass Geboosterte in den ersten Monaten ein so geringes Risiko hätten, sich zu infizieren und das Virus weiterzugeben, dass beispielsweise eine Befreiung von der Quarantänepflicht für Geboostere vertretbar sei. Eine Art Ablaufdatum für die Sonderbehandlung von Geboosterten sei nicht nötig, so Streeck. Zwar lasse nach drei Monaten der Schutz vor einer Infektion nach. „Aber Geboosterte sind weiterhin sehr gut vor einem schweren Verlauf geschützt“, sagte der Virologe.

Die weitere Entwicklung der Infektionslage, der Virusvarianten und die Forschung zu angepassten Impfstoffen bleibt vorerst abzuwarten.

