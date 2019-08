Hannover

Nicht ohne Grund zählen der Neid oder die Missgunst zu den sieben Todsünden. Genau genommen ist es die sechste von den sieben Sünden – von denen einige richtig Spaß machen können. Nehmen wir etwa die Völlerei (Sünde fünf) oder auch die Genusssucht (Sünde drei). Aber Neid ist ebenso unappetitlich wie Geiz (Sünde zwei) oder Hochmut, der bekanntlich vor dem Fall kommt und im Sündenregister an vorderster Stelle steht.

Hitzerekord wird heiß diskutiert

Wir kommen auf das Thema Neid auch nur, weil kürzlich die Meteorologen über das schöne Städtchen Lingen an der Ems hergefallen sind, das in all seiner Beschaulichkeit kaum Schauplatz einer Weltausstellung der Todsünden werden dürfte. Ausschweifungen sind dem Emsländer nämlich fremd. Gerade deshalb war es ja auch so interessant, dass ausgerechnet hier nahezu alle Rekorde gebrochen wurden, die uns der Klimawandel bietet. Mit 42,6 Grad kam Lingen an der Ems sogar in die „Tagesschau“. Bis die Neider kamen. Und die Zweifler. Und zum Schluss noch Kachelmann. „Staut sich die Hitze in Lingen?“, war eine erste besorgte Frage. Bis der Standort der Wetterstation infrage gestellt wurde. Wegen der „ventilationshemmenden Umgebung“ müsse man drei Grad abziehen, meinte Kachelmann. Aber dann wäre es doch aus für den gerade errungenen deutschen Rekord. So wird Lingens Hitzerekord noch heute „heiß diskutiert“, wie der NDR feinsinnig vermeldete.

Ausschusssitzung im Urlaub als Vorhof zur Hölle

Mangelnde Sorgfalt zählt nicht zu den sieben Todsünden, weshalb Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius nicht im Vorhof der Hölle landet, wenn im Landeskriminalamt Akten verschwinden. Aber merkwürdig ist schon, dass immer was weg ist, wenn man es gerade nicht braucht. Vielleicht hat ein LKA-Beamter die vertraulichen Broschüren des Verfassungsschutzes ja besonders effektiv verschwinden lassen wollen („Vertraulich – nach Lektüre sofort verzehren“) und schleicht jetzt mit Magenkrämpfen durch die entleerten Gänge des LKA. Den Abgeordneten des Innenausschusses hat der säumige Polizist jedenfalls den Urlaub versaut: Sondersitzung des Innenausschusses am Donnerstag. Also doch Vorhof der Hölle.

Kaum Ökopapier in Gebrauch

Wo wir gerade bei den Sünden sind. Zu den lässlichen zählt gewiss, dass die niedersächsischen Ministerien nach einer Recherche der Grünen kaum Ökopapier benutzten, obwohl es doch eine Selbstverpflichtung gebe, zu 90 Prozent Recyclingpapier zu verwenden. Trauriges Schlusslicht seien das Wirtschafts- und das Sozialministerium, in denen man sonst kein Blatt vor den Mund nimmt. Hier sei in diesem Jahr kein einziges Blatt Ökopapier angeschafft worden. Unerhört! Abstrafen und in feuchtes Altpapier einwickeln die Verantwortlichen! Oder im LKA verschwinden lassen ...

Das Zitat des Monats stammt vom SPD-Bundesvorsitzenden-Kandidaten Karl Lauterbach zum wunderschönen Bentley. „Firmen, die solche Autos herstellen, sollte man als Verbraucher, wenn möglich, boykottieren.“

Ich boykottiere schon seit Jahren Bentley. Und Rolls-Royce. Und Porsche. Nur keine Sau nimmt es wahr.

Von Michael B. Berger