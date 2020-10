Sie werden mäuse- bis rattengroß, haben derzeit nicht den allerbesten Ruf und werden zur Gruppe der Wühler gerechnet. Hamster meine ich. Hamster kaufen kann man in der Zoohandlung, die Anschaffung gilt als günstig und moralisch unproblematisch. Anders ist es beim Hamsterkauf, der – folgt man aktuellen Ausführungen im Netz – manchmal schon als volksschädliches Verhalten angeprangert wird. Ein hannoversches Künstlernetzwerk hat jetzt 68 Rollen Klopapier verbrannt, obwohl es sicherlich eine wesentlich gottgefälligere Verwendung für den deutschesten aller Hygieneartikel gäbe.

16 Rollen im Keller

Demonstriert werden sollte damit gegen Hamsterkäufe, wie sie mit Anwachsen der Inzidenzwerte jetzt langsam wieder Mode werden. Zugegeben: Bei der ersten Welle habe ich noch gespottet über die Hamsterer, die sich reichlich mit Klopapier eingedeckt haben – bis ich selbst allmählich auf der Rolle stand. Rotwein ist da kein Ersatz. Jetzt habe ich 16 Rollen im Keller. Wie ist es noch auf Kurt Schwitters’ Grabstein zu lesen? „Man kann ja nie wissen“ ...

Das Virus und der Ponyhof

Aber Corona-Schutz ist ja kein Ponyhof, wie der Delmenhorster Oberbürgermeister Axel Jahnz meinte, als die Werte in seiner Kommune kontinuierlich kletterten. „Ich kann hier nicht jedem seinen eigenen Ponyhof bieten“, sagte der Schultheiß zu den Einschränkungen, mit denen sich die Delmenhorster seit Tagen herumschlagen. Dabei wäre ein eigener Ponyhof schon was Feines (jetzt komme bitte keiner mit Stall ausmisten und Pferde striegeln). Zumindest verglichen mit dem Leben in Delmenhorst, das dicht bei Bremen liegt, über das die Stadtmusikanten sagten: „Komm, lass uns nach Bremen ziehen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall.“

Ach herrje. Die Brüder Grimm passen in diesen irren Zeiten auch nicht, in denen man richtig wütend über das verdammte Virus werden kann. Das kann so tückisch sein wie die frühe NSDAP-Mitgliedschaft von greisen Würdenträgern. Weil man manchmal noch nicht einmal merkt, wenn man es hat. Dennoch: Bleiben Sie munter!

