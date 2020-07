Hannover

Das ist die Lösung gegen Vereinsamung, Kontaktsperren und Abstandsregelüberdruss: Die Politik verabreicht in großem Abstand Tablets. Früher gab’s Tabletten gegen schlechte Gefühle, heute gibt’s Tablets. An die 750 will Sozialministerin Carola Reimann an 450 Altenheime verteilen. Wahnsinn. Das sind ja fast zwei Tablets pro Altenheim, auf denen Videosprechstunden mit den Hausärzten abgewickelt werden sollen, Kommunikation mit der buckligen Verwandtschaft und und und. Und der Kultusminister verteilt in noch größerem Maßstab Tablets für die Schulen, händigt die ersten sogar persönlich aus. Wahnsinn. Die Welt wird eine einzige große Videokonferenz, ein Videospiel. Auf Abstand vereint, auch wenn mancher noch greint...

Anzeige

Durch Kampagnen eingeimpft

Aber wäre ja noch schöner, wenn der/die/das Virus uns die Laune verderben könnte. Nein, nicht die Kauflaune, die ist uns schon angesichts der langsam müffelnden Gesichtsmasken vergangen. Doch, Obacht Leute: Aufbehalten die Dinger. Das ist allemal klüger, als wenn wir so einfach ohne Tuch durch die Gegend schneuzten. Denn „wir sind stärker“, heißt es in der jüngsten Kampagne der Landesregierung. Wir? Na wir, die Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen natürlich. Soll der/die/das Virus doch kommen. Wir halten stand und memorieren: „Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen.“ Das ist der neue, niedersächsische Dreiklang, der uns in einer zwei Millionen Euro teuren Kampagne nun eingeimpft wird, weil es doch noch keinen Impfstoff gibt.

Weitere HAZ+ Artikel

Mit „trockenem Humor“ soll der Dreiklang vermittelt werden, versprechen die Werbeleute und setzen im „Smalltalk auf niedersächsisch“ eine junge Frau in Öljacke und einen Alten mit Elbsegler in zwei Strandkörbe vor die Cuxhavener Kugelbake. Hohoho, sehr trocken. Bloß nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, sagen die Werbeleute. Denn: „Motivation ist unser trigger.“ Wie hieß es noch bei den Beatles? „Happiness is a warm gun“. Und das lassen wir mal unübersetzt, googeln Sie es doch einfach nach... Ach, die Welt wird erst mit Video und Werbung schön im VW-Land Niedersachsen.

Wahnsinnige aller Länder...

Und sonst? Ruft eine merkwürdige Partei, deren Vertreter noch vor Monaten im Landtag mit Tauchermaske und allen möglichen Schutzvorrichtungen erschienen, jetzt dazu auf, die Masken vom Gesicht zu reißen, hat Bolsonaro, dieser Trump-Bonsai aus Brasilien, das Virus in sich, das ihm aber nichts anhaben soll, weil er nach eigenen Worten ja ein Athlet gewesen sei, und wird dieser lange Corona-Satz endlich enden, bevor ein weiterer Spinner kommt und fordert, die Landeskampagne zu beenden, weil sie angeblich „Angst und Schrecken“ verbreite. Wir wünschen uns und Ihnen nur noch: Bleiben Sie gesund. Und munter. Trotz der vielen Wahnsinnigen aller Länder, die meinen, der/die/das Virus sei besiegt. Das ist ein Irrglaube wie jener, man könne mit einem Tauchsieder die Nordsee zum Kochen bringen. Das schaffen noch nicht einmal wir Niedersachsen. Trotz unseres unbändigen Humors.

Von Michael B. Berger