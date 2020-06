Hannover

Dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat der legendäre SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Peter Struck einmal zugerufen, ob er denn nicht endlich mal „seine Schnauze halten“ könne. Kann Lauterbach natürlich nicht, denn er ist a) klug, b) in vielen Fragen vom Fach, c) ein Überzeugungstäter und d) mit seinem rheinischen Singsang ohne Frage eine Nervensäge, weshalb er bei der SPD-Bundesvorsitzendensuche zurecht einen der hintersten Plätze belegte. Und er ist überzeugter Vegetarier. Aber was wären wir in Deutschland ohne Nervensägen, ohne einen Mann wie Lauterbach, der auch über ein gewisses Humorpotenzial verfügt? Antwort: Nichts. Dennoch haben irgendwelche Idioten Lauterbach in dieser Woche eine Morddrohung geschickt. (Liebe Benutzer der sogenannten sozialen Medien: Sie befinden sich hier nicht auf ironiebefreitem Gebiet. Also: Wir würden wegen der Nerverei vielleicht die Verbannung Lauterbachs auf Elba fordern, aber niemals die Fatwa über ihn verhängen.)

Von Privatpersonen und Idioten

Als „Idioten“ hat kürzlich Gerhard Schröder, den man jetzt auf Instagram in einer blauen Daunenweste halb nackt am heimatlichen Herd bewundern kann, jene Menschen bezeichnet, die mit Alukopfbedeckungen herumlaufen und von einer Weltverschwörung reden. Wir können Schröder, der jetzt einen eigenen Basta-Podcast macht, da nur zustimmen, hoffen aber, dass die Krise bald vorbei ist, damit er weniger Podcasts macht. Hin und wieder sehen wir, um Goethe zu zitieren, den Alten nämlich gern, aber in der Kürze liegt die Würze. „Idiot“ kommt übrigens vom kleinen, feinen Adjektiv „idios“ im Altgriechischen und heißt so etwas wie „eigen“ oder auch „eigentümlich“. Früher bezeichnete man Privatpersonen als Idioten, aber das hat nun gar keinen Bezug zu Gerhard Schröder, auch keinen halbironischen.

Völlig ironiefrei ist jener Streit, der unter Deutschlands Virologen ausgebrochen ist, seitdem die „Bild“-Zeitung sich aufspielte wie das Jüngste Gericht und unseren erfolgreichsten Podcastler Christian Drosten einmal kräftig vorführen wollte. Wir geben zu: Wir lieben diesen Mann, der wie Shaun das Schaf aussieht, aus dem Emsland kommt und Wissenschaft wirklich erklärt (auch diese Liebeserklärung kommt mit milder Ironie daher).

Eigenlob stinkt – auch in Niedersachsen

Aber ach, es ist gefährlich, im virenbelasteten Deutschland nur ein wenig zu spötteln. Selbst über die, die wir lieben. Gepriesen sei die Regierung, gepriesen seien die einfachen Gemüter, die sich stets und immer schnell erregen und nach Konsequenzen schreien. Man möge die üblichen Verdächtigen doch schnell verhaften. Frohes Pfingsten allenthalben.

P.S.: Gepriesen sei auch die niedersächsische Landesregierung, die sich trotz Corona auf einer Extra-Pressekonferenz höchstes Eigenlob austeilte, obwohl das bekanntlich stinkt. Gottlob war der Raum groß genug, dass dies nicht jeder wahrnahm. Nur die Regierungssprecherin lachte an den richtigen Stellen. Gepriesen seien die Corona-Hygieneregelungen.

Von Michael B. Berger