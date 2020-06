xxxx

„Roboter auf dem Feld sind noch Nischenprodukte“, titelte die Deutsche Presseagentur diese Woche – und stellte dann doch so ein Ding vor, das für die deutsche Landwirtschaft so etwas wie die Eier legende Wollmilchsau werden könnte, von der nicht nur Großagrarier seit Jahrhunderten träumen. „Anton“ heißt das Ding, kommt aus Dänemark, soll vier Meter breit und 1,20 Meter hoch sein. Ein Roboter, der nicht nur Rüben legen kann (so nennen die Fachleute das Säen von Rüben, wobei ein Fliesenleger keine Fliesen sät, Anmerkung der Redaktion), sondern auch Unkraut jäten. „Die Maschine merkt sich, wo jedes einzelne Saatkorn, also die Rübenpille abgelegt wird. Dadurch weiß der Roboter, wo er mit seinen scharfen Messern Unkraut hacken darf“, berichtete ein völlig begeisterter Biobauer der dpa. Rübenpillen sofort sichten: Das ist mehr, als man von einem geschulten Landwirt erwarten darf, zumal in diesen hoch technisierten Zeiten das Sprichwort nicht mehr gilt, nachdem die dümmsten Bauern die dicksten Kartoffeln ernten sollen ...

Marke Amthor beschädigt

Den Übergang zu Philipp Amthor zu finden, ist jetzt gar nicht so leicht. Vielleicht hätten wir doch lieber mit Betrachtungen über Kindergreise einsteigen sollen. Oder über Menschen, die so aussehen, als seien sie mit einem Aktenkoffer geboren. Wir, die wir zur Klasse der weißen, alten Männer zählen, fanden das Jüngelchen aus dem Deutschen Bundestag schon immer etwas schräg – und lesen jetzt erstaunt, dass die „Marke“ Amthor beschädigt sei, nachdem teure Reisen auf Einladung und Aktienoptionen für Werbedienste bekannt geworden sind. Nun sagt er, er habe einen Fehler gemacht. Na ja, hat’s eben versucht und ist dabei ganz leicht an seinem Markenkern (konservativ, klare Sprache) vorbeigeschrammt. Wollte halt nur ein wenig Geld dazu verdienen, der Herr Bundestagsabgeordnete. Dabei müssten, ganz schlicht gedacht, die Bundestagsdiäten doch reichen ...

Die Nummer eins bei Schweinen

Aber bevor wir jetzt über den Einsatz von Robotern in der Politik nachdenken, der gewiss billiger wäre als der Einsatz von Bundestagsabgeordneten für unser Gemeinwesen, wollen wir den Blick auf einen Industriezweig werfen, der immer mehr Menschen zu Vegetariern macht. Sie raten richtig, die Fleischindustrie. Noch vor Kurzem hat sich Konzernchef Clemens Tönnies dafür feiern lassen, dass er mit mehr als 20 Millionen Schweineschlachtungen weltweit pro Jahr „die unangefochtene Nummer eins im Schweinesektor“ sei, wie auch seriöse Zeitungen berichteten. Nach einer Corona-Masseninfektion hat die unangefochtene Nummer eins auf dem Schweinesektor (zutreffende Beschreibung, keine Frage) ein Problem. Da hilft es auch nicht, dass er die Tötung von Schweinen geradezu perfektioniert hat und die armen Geschöpfe mit Panflötenmusik zur Schlachtbank geführt werden, damit der Todesstress nicht zum Schnitzelscharmützel führt. Nur die Arbeiter in diesen Tötungsfabriken tun mir leid. Sie werden es sich nicht ausgesucht haben ... Trotz allem: Bleiben Sie munter!

Von Michael B. Berger