Herr Mauri, Sie bilden an der Polizeiakademie in Nienburg Nachwuchskräfte aus. Gibt es ein Fach wie etwa Staatsbürgerkunde, das sich mit deutscher Geschichte befasst, von Weimar über Nationalsozialismus bis zum Grundgesetz und das demokratische Werte vermittelt?

Nein, das gibt es als eigenständiges Fach nicht. Uns ist aber wichtig, dass wir in allen Studiengebieten einen Grundsatz vermitteln: Alle Menschen sind gleich. Das gilt für Rechtswissenschaften, wo über Grund- und Eingriffsrechte von Beamtinnen und Beamten gesprochen wird, wie auch für die Kriminologie. Dort sehen wir uns an Beispielen an, ob jemand wegen seiner Herkunft anders behandelt wird und wie man dieses Racial Profiling verhindert. In Sozialwissenschaften geht es auch darum, rechtspopulistische Erzählmuster zu erkennen und zu lernen, wie man ihnen begegnet. Zudem nimmt das Thema Polizeigeschichte breiten Raum ein, bei dem es auch darum geht, die Polizei in verschiedenen Staatssystemen kennenzulernen und über die Entwicklung des staatlichen Gewaltmonopols zu reflektieren.

Extremistische Bewerber erkennen

Wie schätzen Sie das Wissen künftiger Polizeibeamter über das politische System der Bundesrepublik ein?

Wir haben eine Vielzahl von Bewerberinnen und Bewerbern, pro Jahrgang mehr als 5000, da ist die Vorbildung natürlich sehr unterschiedlich. Wir versuchen, in Vorgesprächen herauszufinden, noch bevor die Akademie Interessenten aufnimmt, ob jemand zu uns passt und welche Wertvorstellungen eine Kandidatin oder ein Kandidat hat. Das sind strukturierte Interviews, in denen es zum Beispiel darum geht, ob jemand sich mit der Rolle der Polizei in diesem Staat identifizieren kann. Oder ob er Vielfalt in der Gesellschaft als Chance sieht oder eher nicht, welches Verhältnis sie oder er zur Gewalt hat.

Und bei diesen Interviews gelingt es, Bewerber mit extremistischen Neigungen heraus zu fischen?

Ja. Auch nach der Einstellung wird dies noch intensiviert: Im Studium wird intensiv auf die Identifikation extremistischer Neigungen geachtet. Im Unterricht arbeiten wir unter anderem mit dem sog. „Rassismus-Barometer“. Da werden Aussagen diskutiert, wie die, dass die Grenze der Zuwanderung erreicht ist, oder kriminelle Ausländer abgeschoben gehören.

Festakt für Studierende „Bachelor of Arts“ der Polizeiakademie Niedersachsen und Ernennung zu Polizeikommissaren. Quelle: Michael Wallmüller

Haben Sie den Eindruck, dass die jungen Bewerber demokratischen Institutionen vertrauen?

Ja, unbedingt. Es gibt auch Studien die belegen, dass während unseres drei Jahre dauernden Studiums Stereotype und Vorurteile unter Polizeianwärterinnen und -anwärtern abnehmen.

Es gibt auch eine Studie die belegt, dass im Anschluss im täglichen Dienst rassistische Haltungen unter Polizisten wieder an Zustimmung gewinnen.

Das ist richtig, es kann auch zum Praxisschock kommen. Wenn ich im Einsatz subjektiv wahrgenommen nur mit einem bestimmten Ausschnitt der Gesellschaft konfrontiert werde ...

... zum Beispiel Migranten, die kriminell auffallen ....

... ja, und dann schlechte Erfahrungen mache, können sich bedauerlicherweise stereotype Sichtweisen festigen. Deshalb ist es wichtig, in Studium und Fortbildung kulturelle Kompetenzen zu entwickeln. Es geht um ständige Selbstreflexion. Polizistinnen und Polizisten müssen im Einsatz erkennen, ob sie gerade möglicherweise rassistische Bilder im Kopf haben.

Den Einzelfall sehen statt ethnisch denken

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat im vergangenen Oktober vorgeschlagen, den Lehrplan der Akademie zu ändern. Unter anderem sollte die Demokratiekompetenz von Polizeibeamten geschult werden. Ist das schon passiert?

Unseren Lehrplan passen wir ja ständig Entwicklungen an, das ist ein fortwährender Prozess. Racial Profiling, Demokratiekompetenz, da sind wir dran, ja.

Wie stärkt man Demokratiekompetenz? Und was bedeutet das für Sie?

Dass ich die freiheitliche demokratische Grundordnung verinnerlicht und ihre Prinzipien verstanden habe. Im Einsatz bedeutet das: Genau hingucken und immer den Einzelfall sehen. Man darf nicht in Kategorien ethnischen Denkens zurückfallen.

Ein abschreckendes Beispiel für solche Vorurteile waren Ermittlungen nach den Morden des rechtsextremistischen NSU. Türkischstämmige Opfer standen lange und ohne jeden Beweis im Verdacht, selbst in kriminelle Machenschaften verwickelt zu sein. Ausländerhass als Motiv hatte niemand im Blick.

Ja, und dann nannte sich die Sonderkommission auch noch „ Bosporus“. Schon allein dieses Wort gibt dann die Richtung vor, in die ermittelt wird.

Mit Fotos der Opfer der NSU-Terrorzelle auf den T-Shirts demonstrierten 2012 in Berlin Bürger gegen Rassismus. Quelle: Kay Nietfeld

Mit Fehlerkultur gegen Korpsgeist

Polizisten stehen oft im Verdacht, im Einsatz und auf der Wache einen Korpsgeist zu entwickeln und Kollegen bei Vergehen im Dienst zu decken. Gibt es Strategien in der Ausbildung, die dem entgegenwirken?

Zwei Dinge dazu. Im Studium führen angehende Polizeibeamtinnen und -beamte ein sogenanntes Gewalttagebuch. Sie können darin nach praktischen Einsätzen festhalten, ob sie Gewalt erlebt haben und wie sie damit persönlich umgegangen sind. In der Fortbildung lehren wir die strukturierte Einsatznachbereitung. Das heißt, dass Beamtinnen und Beamte untereinander über ihre Erfahrungen im Dienst reden sollen. Eine Fehlerkultur muss zum Alltag gehören. Durch Gespräche kann dieser geschlossene Kodex unterbrochen werden.

Hört sich schön an. Vielleicht ein bisschen theoretisch, wenn gleich der nächste Einsatz bevorsteht?

Wenn Polizistinnen und Polizisten eine große Taktung haben, stelle ich mir das auch schwierig vor. Aber wir haben jetzt eine Generation in der Akademie, die mit diesen Methoden der Selbstreflexion aufgewachsen ist und sie in ihren Dienststellen später auch einfordern wird.

Mehr Fleiß bei Polizisten mit Migrationshintergrund

Seit Langem gibt es Forderungen, bei der Polizei müssten mehr Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten. Wie hoch ist ihr Anteil in der Akademie?

Kann ich Ihnen sagen: 13,52 Prozent.

Welche Vorstellungen haben diese Bewerber von ihrer Rolle als Polizist?

In der Forschung hat sich ergeben, dass sich Polizistinnen und Polizisten mit Migrationshintergrund im Durchschnitt stärker mit den Werten unseres Staates identifizieren. Ich glaube aus meiner Erfahrung, dass das stimmt. Und ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass es unter diesen Studierenden oft auch einen größeren Fleiß gibt.

Woran liegt das?

Darüber kann man nur spekulieren. Es könnte sein, dass Menschen mit Migrationshintergrund einen ausgeprägteren Gemeinschaftsgedanken haben und möglicherweise zu einer anerkannten Institution wie der Polizei gehören wollen. Es könnte auch Ausdruck dafür sein, es in dieser Gesellschaft zu etwas gebracht zu haben.

Das ist die Polizeiakademie Niedersachsen Die Polizeiakademie ist die zentrale Adresse für Aus-, Fort- und Weiterbildung für die niedersächsische Polizei. Sie versteht sich auch als Bindeglied zwischen Theorie und Praxis. Angehende Polizisten durchlaufen hier einen Bachelorstudiengang und beenden ihre Ausbildung mit einem anerkannten Hochschulabschluss. Im vergangenen Jahr registrierte die Akademie 5102 Bewerber, nach Abschluss des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens wurden 1143 Männer und Frauen eingestellt.

Von Gunnar Menkens